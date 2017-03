Den europeiske eliten lettet over Wilders-nederlag: – Nederland, dere er mesterne!

Geert Wilders gjorde det dårligere enn mange trodde i onsdagens valg. Selv mener Wilders at han allerede har vunnet, fordi andre nederlandske politikere har hermet etter hans politikk. Foto: Robin Utrecht / AFP

«Gratulerer til Nederland, som stemte for ansvarlig lederskap og europeisk samarbeid mot populisme. Håper dette er en ny trend», skriver utenriksminister Børge Brende (H) på Twitter.

Statsminister Mark Rutte står igjen som valgvinneren med 33 seter i parlamentet etter onsdagens valg i Nederland. Islam og EU-motstander Geert Wilders gjorde det dårligere enn mange trodde på forhånd og endte opp med 20 seter.

Dermed endte det første av en rekke europeiske valg med et høyrepopulistisk parti i utfordrerposisjon med skuffelse for Wilders. Rutte sa onsdag at Nederland hadde sagt «stopp til den gale typen populisme», noe Brende er lettet over.

– Nederlenderne har avvist Wilders antieuropeiske og populistiske politikk. Det er bra. Han fikk 13 prosent, men i målinger for noen måneder siden var han oppe i 30 prosent. Det er et valgresultat som er dårlig for Wilders, men bra for Europa og europeisk samarbeid, mener Brende.

Statsminister Mark Rutte (t.v.) kunne onsdag trekke et lettelsens sukk. Foto: Phil Nijhuis / AP

Mener Wilders ble «avslørt»

Brende påpeker at Wilders tilhører en bølge av europeiske politikere som er mot EU. Brende mener Wilders også har «en politikk mot andre mennesker som ikke er i tråd med det verdisynet vi har».

Norges utenriksminister mener det er flere grunner til at valgresultatet ble som det ble.

– Det er en sammensatt begrunnelse, men Rutte har vist at nederlandsk økonomi er på rett vei, at ansvarlig politikk virker og at Europa er det viktigste bolverket vi har mot vår egen fortid. Wilders lettvinte og populistiske løsninger har blitt avslørt i løpet av valgkampen.

Eksperter NRK har snakket med mener Rutte vant valget fordi han klarte å gjøre Wilders saker til sine egne.

Angela Merkel sier hun ser fram til å fortsette samarbeidet med EU-vennlige Rutters. Foto: Axel Schmidt / Reuters

Ekstatiske tyskere

Også Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel var raskt ute og uttrykte optimisme etter gårsdagens valgresultat.

«Gode nyheter fra Nederland. Europa er fortsatt fargerikt – og det inkluderer oransje!», skrev Gabriel på Twitter.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel ringte selv for å gratulere Rutte onsdag. Merkel sier hun ser fram til å fortsette samarbeidet «som venner, naboer og europeere», ifølge en av hennes talspersoner.

Merkels stabssjef Peter Altmaier lot jubelen stå i taket da han kommenterte valgresultatet på mikrobloggtjenesten onsdag kveld.

«Nederland oh, Nederland, dere er mesterne», skrev Altmaier på nederlandsk.

I Tyskland har det hardtslående nye høyrepartiet AfD etablert seg som landets tredje største før høstens valg til nasjonalforsamling.

Frankrikes president François Hollande kaller valget i Nederland «en klar seier» over ekstremisme. Foto: Michel Euler / AFP

Lettede franskmenn

En som utvilsomt har fulgt valget i Nederland med stor spenning er Frankrikes president François Hollande.

Den første omgangen i det franske presidentvalget er 23. april. Marine Le Pen og hennes høyrepopulistiske Front National, av mange beskrevet som Wilders meningsfeller, ligger foreløpig godt an på meningsmålingene.

Hollande og hans sosialistparti håper at resultatet i Nederland gir en pekepinn for det franske valget, og Hollande sier i en uttalelse at han vil «gratulere Rutte med hans klare seier over ekstremisme», ifølge Reuters.

Emmanuel Macron leder det progressive, sosialliberalistiske partiet En Marche!, og er mannen mange forventer at ender opp i den avgjørende duellen med Le Pen.

Macron skriver på Twitter at valgresultatet i Nederland viser at «et gjennombrudd for høyreekstremisme ikke er gitt, og at progressive krefter er i frammarsj».

