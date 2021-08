Josephine Baker (1906–1975) blir den første svarte kvinnen, og den sjette kvinnen til å hvile i Frankrikes Pantheon.

I den romerskinspirerte bygningen i sentrum av Paris ligger filosofene Voltaire og Rousseau, forfatterne Victor Hugo og Émile Zola, statskvinnen Simone Veil, og forskeren Marie Curie.

Nå gjøres det plass til én til: den amerikanskfødte underholderen og motstandskvinnen som kaltes for «Den svarte Venus», Josephine Baker.

Den 83 meter høye Pantheon-bygningen i Latinerkvarteret i Paris. Foto: Bertrand Guay / AFP

Den svarte Venus i «Alle guders tempel»

– Det er et ja! sa president Emmanuel Macron ifølge avisen Le Parisien etter et møte 21. juli i presidentpalasset. En gruppe fremtredende personer var der for å argumentere for Bakers innlemmelse.

En underskriftskampanje startet i 2018 hadde samlet 38.000 signaturer for at Baker skulle innlemmes i bygget. Pantheon kritiseres for å være overbefolket av hvite menn, i et ellers mangfoldig og stadig mer likestilt Frankrike.

Kampanjen ba Frankrike hedre kvinnen som var «artist, den første internasjonale kvinnelige stjernen, kubistenes muse, motstandskvinne under andre verdenskrig, aktivist ved siden av Martin Luther King Jr. og som kjempet for likhet mellom rasene både i USA og Frankrike»

Siden Napoleons tid har gravbyen vært et hvilested for Frankrikes nasjonalhelter, der det «takknemlige faderlandet hedrer deres minne». Hittil har 80 personer blitt pantheonisert, altså innlemmet i Pantheon, som for øvrig får navnet fra gresk for «alle guders tempel».

Seremonien vil finne sted 30. november, opplyser en av Macrons rådgivere til AFP.

Frankrikes president Emmanuel Macron under forrige innlemmelse av en nasjonalhelt, soldaten Maurice Genevoix, i november 2020. Foto: Ludovic Marin / AP

Fra slummen til scenen

Josephine Baker ble født i 1906 i St. Louis, Missouri. Det var trange kår i nabolaget Mill Creek Valley, der lille Josephine løp rundt kledd i hullete filler blant bordeller og vaklevorne hus.

Hun ble gift to ganger før hun fylte 16, og tjente til livets opphold ved å danse på gaten. Men Baker klarte å mase seg til en jobb i en vaudeville-forestilling i St. Louis.

Josephine Baker poserer under en forestilling i New York i starten av henne karriere. Foto: AP

Vaudeville er en form for teaterforestilling der sang tar dialogens plass, som gjerne er ganske dristig.

Hun fulgte raskt opp ansettelsen med å dra til New York, bare 15 år gammel. Der gjorde Baker seg etter hvert bemerket, og i 1925 ble hun rekruttert til å gjøre forestillinger i Paris.

Hennes erotiske danseforestillinger var en braksuksess. Kledd i sandaler, smykker og bananer hypnotiserte hun sammen med sin gepard «Chiquita» den kunstneriske eliten i Paris.

En plakat for forestillingen «La Sirène des Tropiques» i 1927 med Josephine Baker. Foto: Smithsonian National Portrait Gallery

Ernest Hemingway kalte henne «den mest sensasjonelle kvinnen man noen gang har sett». Picasso forsøkte i flere malerier å uttrykke hennes skjønnhet. Surrealisten Jean Cocteau ble en nær venn.

Etterretningsagenten Baker

Da krigen begynte i september 1939 ble Baker rekruttert av det franske militærets etterretningstjeneste, Le Deuxième Bureau.

Underholdningsstjernen ble plutselig agent da hun fikk i oppdrag å samle informasjon om det tyske forsvaret fra tjenestemenn hun møtte på fester.

Josephine Baker mottar Æreslegionen og det franske Krigskorset i 1961 for sin innsats under andre verdenskrig. Foto: - / AFP

Da tyskerne invaderte gjorde Baker hennes herskapelige slott sør i Frankrike til et tilfluktssted for motstandskjempere. Den internasjonale stjernen fikk fripass av tyskerne til å reise rundt i Europa, og Baker benyttet anledningen for å levere beskjeder for de allierte styrkene.

Etter krigen ble Josephine Baker tildelt det franske Krigskorset (Croix de Guerre) og gjort til en ridder av Æreslegionen av president Charles de Gaulle.

Baker startet sin norgesturne på Momarkedet i 1958. Turnéen ble en ubetinget suksess. Foto: Kaare Nymark / NTB

Marsjerte med Martin Luther King

Selv etter krigen sluttet ikke Baker å kjempe for frihet. I hjemlandet USA var rasene fremdeles segregerte. Baker var en ettertraktet stjerne, men nektet å gjøre forestillinger for segregerte publikum.

Hun jobbet med organisasjonen som kjempet for svartes rettigheter, NAACP. Blant annet hadde Baker en utpreget rolle i kampanjen for å redde Willie McGee, en svart mann dømt til døden på et tvilsomt bevisgrunnlag.

Josephine Baker under en øvelse på Olympia-teateret i Paris i 1968, da hun var 62 år gammel. Foto: Jean-jacques Levy / AP

I 1963 tok hun del i den legendariske marsjen mot Washington sammen med Martin Luther King. Kledd i sin franske militæruniform, erklærte hun:

– Jeg har gått inn i kongers palass, presidenters hus, og mye mer. Men jeg kan ikke gå inn i et hotell i USA og ta meg en kopp kaffe. Det gjør meg rasende. Og dere vet at når jeg blir rasende, åpner jeg den store munnen min. Og pass på. For når Josephine åpner den store munnen hennes, da hører hele verden det.