ISTANBUL (NRK): Jeg satt i en taxi på vei over Bosporos-broen i morgenlyset. Under oss beveget en enorm rød og svart tankbåt seg gjennom det vakre stredet. Klokken var bare sju og jeg hadde det travelt. Vi skulle plukke opp fotograf Gökçe og deretter måtte vi lynraskt videre for å få de avgjørende bildene til helgens reportasje.

Dagen før hadde vi fulgt den store marsjen Tyrkias opposisjonsleder Kemal Kılıçdaroğlu satte ut på da myndighetene arresterte nestlederen hans. Den 69 årige partilederen var sint og ville marsjere alle de 430 kilometerne fra Ankara til Istanbul for rettferdighet og demokrati. Han var i kjempeform etter å ha gått 20 km hver dag i tre uker og da vi skulle filme ham gikk han rett og slett fra oss i folkemengden. Denne morgenen hadde vi en siste sjanse til å følge ham før vi skulle redigere.

Jeg satt anspent i baksetet og åpnet munnen for å si til taxisjåføren at han måtte skynde seg. Og så hørte jeg meg selv si:

– Bugün hava çok güzel.

– I dag er det veldig pent vær.

Det var det eneste jeg greide å si på tyrkisk!

Så hjelpeløs jeg følte meg. Ordene jeg trengte kom ikke til meg.

Tyrkere flest snakker ikke engelsk. De forsøker ikke engang.

Lærer de ikke engelsk på skolen her, lurte jeg på, i landet som offisielt er et søkerland til EU.

Mens store deler av verden ser mengder av engelskspråklig film og amerikanske TV-serier og lærer av det, synes Tyrkia å være helt upåvirket. Tyrkerne foretrekker de mange tyrkiske TV-dramaene som ruller og går i millioner av hjem.

På en øde øy

Å være uten språk er som å leve i et vakuum.

Det er som å gå med en bøtte over hodet.

Det er som å være alene på en øde øy der du ser skipene seile forbi.

Slik har det første korrespondert-året mitt her i Tyrkia føltes. Som jeg har misunt mine kolleger som jobber i land der mange snakker engelsk. Som jeg har savnet å kunne bruke mine andre språk.

Etter kort tid i Istanbul innså jeg at det ikke var noen vei utenom. Jeg måtte lære meg tyrkisk.

Tyrkisk er viktig for journalister nå som mediene er under press og mange tyrkere er mistenksomme overfor vestlige pressefolk. Det kan være avgjørende å gjøre rede for hvem man er, om en kommer opp i en vanskelig situasjon.

FORKASTET SPRÅK: Før 1928 ble tyrkisk skrevet med arabiske skrifttegn. Denne plaketten er murt inn på en vegg i haremet i sultanens palass i Istanbul. Dette er en kvittering, der det står at en navngitt herre har gitt penger til innkjøp av stearinlys til moskeen i palasset. Foto: Sidsel Wold / NRK

Et helt annerledes språk

Men hva slags språk er egentlig tyrkisk?

Først regnet jeg med at tyrkisk lignet noen av de andre språkene jeg hadde forsøkt å lære meg, som russisk og arabisk. Tyrkia ligger ved land med slaviske språk, så det var kanskje noe å hente der? Eller var tyrkisk blandet med arabisk siden de tyrkiske osmanene dominerte den arabiske verden i flere hundre år?

Men det var lite å hente.

Den dårlige nyheten er at det tyrkiske språkets nærmeste slektning visstnok er koreansk. Den gode nyheten er at tyrkisk skrives med latinske bokstaver.

Det første ordene jeg lærte fra Duolingo-appen var:

Elma. Eple. Erkek er mann. Og ekmek er brød.

Elma. Erkek. Ekmek.

Hvor tar de det fra lurte jeg på, hvor kommer dette språket fra?

Jeg lette etter svar og oppdaget Göktürkerne. Gök er himmel på tyrkisk, altså himmel-tyrkerne, eller himmelske tyrkere. Dette var en allianse av nomadestammer som dominerte området fra Kina og Mongolia helt til Øst-Europa. Men deres tid var over allerede 700 etter vår tidsregning.

Deretter fant jeg en sannsynlig etterkommer av Göktürkerne, en stammehøvding fra de sentralasiatiske stepper. Han het Tughril Beg og var fra Seldsjuk-klanen. For 1000 år siden la Tughril ut på erobringstokt og kontrollerte etter hvert deler av Midtøsten, blant annet Persia og Anatolia, som i dag er Tyrkia. Tughril tok språket sitt med seg.

Et nytt språk

Da et annet tyrkisk dynasti, osmanene, dominerte regionen noen hundreår senere, brukte de et tyrkisk språk rikt på arabiske og persiske lånord skrevet med arabiske skrifttegn.

Men etter 1928 ble dette språket skrotet.

NYTT ALFABET: Mustafa Kemal Atatürk tvang tyrkerne til å lære seg det latinske alfabetet i 1928. Det lå nærmere den tyrkiske fonetikken enn det arabiske alfabetet. Med språkreformen lærte tyrkerne seg å lese og skrive i rekordfart. Analfabetismen sank. Foto: Rights Managed / Mary Evans Picture

Da Mustafa Kemal Atatürk bygget opp republikken Tyrkia etter at det osmanske riket kollapset, byttet han ut det arabiske alfabetet med det latinske. Den nasjonalistiske landsfaderen luket også ut arabiske gloser og erstattet dem med tyrkiske ord. Som vår egen Ivar Aasen ville han tilbake til røttene, til det opprinnelig språket fri for utenlandsk påvirkning.

Selv om tyrkiske ord er helt forskjellig fra noe jeg har sett eller hørt før, er lydene lette for en nordmann.

Her er det en mengde ord med Ø'er, U-er, Å'er og O'er. Tyrkisk har bare en bokstav som er vanskelig å uttale: en I uten prikk.

Gjennom lydmuren

I hele vår har jeg siktet mot onsdag 28. juni. Det var da jeg skulle gå gjennom lydmuren, det var da jeg skulle begynne på et fire ukers intensivkurs i tyrkisk. Før jeg ble sent inn til klasserommet måtte jeg betale kursavgiften og mannen på kontoret snakket bare tyrkisk for å teste nivået mitt.

– Türkçe yok, sa jeg ulykkelig. Tyrkisk ikke. I don't speak any Turkish.

I den første timen lærte vi å hilse: God Morgen, God formiddag, God kveld og God natt. Det var da jeg oppdaget at jeg med den største selvsikkerhet hadde sagt Günaydın, altså God Morgen, til folk jeg traff både ettermiddag og kveld.

FOLKEAVSTEMNING: Alle som fulgte folkeavstemningen 16. april lærte to ord: EVET og HAYIR. Ja og Nei. På plakaten: For enhet, for ro. JA. Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Læreren vår snakket bare tyrkisk i klasserommet, om verb, bøyninger, unntak og suffikser.

En time kunne jeg sitte og lytte intenst etter ett, bare ett gjenkjennelig ord, men uten å skjønne noe. Det var som å sitte i mørke. Men så kunne lyset sive inn den neste timen, som da hun lærte oss om Klokkeslettene. Plutselig var det som om ørene fungerte igjen.

Vi var 11 i klassen, fem palestinere, en syrer, en egypter, to kinesere og en fra Serbia, eller Serbistan, som det heter på tyrkisk. I begynnelsen snakket jeg mest med serbiske Fehima og palestinske Saher i pausene. På engelsk. Men også min kinesiske medelev kom bort for å slå av en prat, selv om det eneste felles språket vi hadde var 30 gloser på tyrkisk. Hun hadde en aksent som gjorde at jeg ikke alltid hørte om hun snakket kinesisk eller tyrkisk. Jeg forsøkte å forstå hva hun ville si, men uten mye hell.

Syreren i klassen slet med å henge med. Og jeg tenkte på hvor mye vanskelige han hadde det enn meg. Jeg har tross alt en fast jobb, et godt sted å bo, et norsk pass og jeg må ikke lære meg tyrkisk.

Han må lære tyrkisk, i likhet med de fleste av de tre millioner syrere som har flyktet til Tyrkia som begynner på et nytt liv fra grunnen av her.

Et puslespill

Hver gang jeg skal si en setning på tyrkisk må jeg tenke meg grundig om før jeg tar sats. Som i et puslespill har jeg brikkene, jeg kan alle ordene, men i hvilken rekkefølge skal jeg si dem?

Mens vi sier:

Jeg spiser mat i restauranten.

Sier tyrkerne:

I restauranten mat spiser-jeg.

Spiser-jeg – sies i ett ord: yiyorum

Tyrkisk er som matematikk, et stort system av grammatikk med suffikser og bøyninger.

SOM MATEMATIKK: Verb i blått, substantiver i rosa og endelser og suffikser i gult. Hvordan i all verden skal jeg lære meg alt dette? Foto: Sidsel Wold / NRK

Men det er et flott språk og mange ord er som musikk:

«Jeg går og snakker» heter for eksempel

Yürüyorum ve konuşuyorum

To fantastiske gloser er:

Tordenvær: Gök gürültüsü. På gjensyn: Görüşürüz.

Det som gjør meg nervøs er at jeg ofte sier noe helt annet enn det jeg skal si, fordi bøyingen er feil. Men det er bare å kaste seg uti det.

Å ringe etter vann

Nylig satt fotograf Gökçe og jeg og redigerte i NRK-leiligheten. Det var veldig varmt og det var slutt på alt drikkevannet. Vanligvis bestiller hun som vasker NRK-kontoret vann, men nå måtte noen andre bestille. Sist jeg forsøkte å ringe etter ny vannbeholder ble jeg satt over til automatsvar. Jeg skjønte ingenting, ble helt satt ut og mistet motet.

– Kan du ringe etter vann? Jeg bønnfalt fotografen.

– Nei, nå må du ringe selv. Du må praktisere tyrkisk.

– Men på telefon kan jeg jo ikke bruke fingerspråk, innvendte jeg. Men til ingen nytte.

Spent tastet jeg nummeret.

Med høyttaler på mobilen og Gökçe som støttekontakt greide jeg å fremføre:

– Jeg trenger en vannbeholder, lütfen, vær så snill.

– Hvor skal vi levere? spurte mannen.

Adressen kunne jeg jo si.

Bare 20 minutter senere sto en mann med vann på døra. En stor seier i min Tyrkia-hverdag.

Samtidig med at jeg pugger tyrkisk, forsøker fotograf Gökçe å lære seg norsk via apper på iPhonen sin.

– Jeg har en hund, sa han plutselig.

Deretter var han innom gloser fra kulturlivet.

– Skrekkfilm! sa han.

Jeg syntes dette var ustyrtelig morsomt, og vi lo godt begge to.

Men jeg tok meg raskt inn. For om jeg ler av måten han uttaler norsk på,

hvordan må ikke mine forsøk på å snakke tyrkisk høres ut for tyrkere?

En ny verden åpner seg

Jeg elsker språk. Men det er et slit å lære dem.

Likevel, opplevelsen det er å kunne uttrykke seg på et nytt språk er en lykkefølelse av de helt sjeldne. Det er som om du får hørselen tilbake. Det er som om verden åpenbarer seg på ny, som for et barn.

Og endelig, etter ett år kan jeg snakke med det koselige vaktmesterparet i første etasje som jeg ser hver dag. Jeg er ikke lenger bare en fremmed person som går inn og ut og sier «God Morgen» uansett når på døgnet det er. Nå kan jeg fortelle dem små ting og jeg kan gi beskjeder. Vi kommer hverandre nærmere.

På vei hjem fra en filmvisning nylig tok jeg igjen en taxi. Denne gangen hadde jeg langt flere tyrkisktimer inne og begynte å snakke. Først om været selvsagt, at jeg er fra Norge og at Istanbul er en stor by med mye folk.

Taxiene er det beste stedet å praktisere tyrkisk og denne sjåføren tok oppgaven som hjelpelærer på alvor. Men det er langt igjen, veldig langt igjen, til jeg kan kalle meg tyrkisktalende.

Godt er det da, at det er så billig å ta taxi i Tyrkia.