Den britiske kongefamilien «advarer» nettroll

Britiske medier har lenge rapportert om problemet med det grove netthetset som hertuginnene Meghan Markle og Kate Middleton til stadighet blir utsatt for.

Problemet har vært så ille at kongehuset i januar så seg nødt til å søke råd hos sosiale medie-selskaper om hvordan de skal håndtere de hatefulle kommentarene som florerer.

Nå har kongehuset offentliggjort et sett med retningslinjer på hvordan brukerne skal bete seg når de er inne og kommenterer på innleggene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

De nye reglene oppfordrer blant annet brukerne til å la være å publisere kommentarer som inneholder spam eller hatefulle ytringer, skriver det britiske kongehuset i en pressemelding.

– Vi ber alle som engasjerer seg på våre kanaler om å være høflige, snille og vise hverandre respekt, skriver de på hjemmesiden.

Kan bli anmeldt

Dersom innholdet til brukerne bryter med retningslinjene, vil kongehuset forbeholde seg retten til å slette eller skjule kommentarene på kanalene.

De vil videre kunne komme til å blokkere brukerne som valgte å publisere innholdet.

– Vi reserverer oss også retten til å rapportere kommentarer vi mener er upassende til politiet, skriver kongehuset.

Et sjeldent problem

Den norske kongefamilien har mange følgere på sosiale medier, men kommunikasjonsrådgiver for Det kongelige slott Sven Gjeruld Gjeruldsen skriver i en e-post til NRK at de sjeldent opplever netthets på plattformene sine.

– Vi opplever sjelden upassende eller hatefulle ytringer på disse kontoene. De upassende ytringene er oftere rettet mot tredjeperson – ikke kongefamilien, forteller Gjeruldsen.

LITE NETTHETS: Ifølge kommunikasjonsrådgiver Sven Gjeruld Gjeruldsen er netthets et sjeldent problem for kongefamilien. Foto: NRK

– Hva slags retningslinjer har dere på hvordan dere håndterer upassende innhold på sosiale medier?

– Vi går gjennom kommentarer med jevne mellomrom og fjerner innlegg som er upassende. Våre retningslinjer står klart på Facebook. Her fremkommer det at alle er velkommen til å gi relevante kommentarer til postene som publiseres, men at ren reklame eller innlegg av diskriminerende eller sjikanøs karakter vil bli slettet, skriver han.