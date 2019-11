Den åndelige rådgiveren til Donald Trump skal holde tilhengerne i troen

Et overveldende flertall av de evangelisk kristne i USA stemte på Donald Trump i 2016. Nye meningsmålinger kan tyde på at denne støtten slår sprekker.

Blant annet meldte Fox News i forrige måned at nesten tre av ti blant de evangelisk kristne mener presidenten bør bli stilt for riksrett.

Et grep Det hvite hus tar for å holde på støtten, er å ansette tele-evangelisten Paula White. Hun skal gi presidenten råd om hvordan religiøse grupper kan få mer innflytelse i det offentlige apparatet.

KVINNEN I RØDT: Religiøse ledere legger hånden på Donald Trump og velsigner hans virke. Paula White står helt til venstre i bildet. Bildet er fra 1. september 2017. Foto: Evan Vucci / Afp

– Et kall fra Gud

Paula White har i flere år ført en aktiv kamp for Trump.

– Å si nei til Trump vil være å si nei til Gud, og jeg vil ikke gjøre det, sa Paula White i et intervju i forbindelse med en boklansering.

Hun hadde nettopp beskrevet hvorfor hun ble en av de mest lojale støttespillerne til Donald Trump.

– Skal jeg forstå det positivt, så må hun oppleve det som et kall fra Gud, og ikke at hun identifiserer Trump med Gud. Det hadde vært meget merkelig, sier preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kjent Trump lenge

Paula White fikk først kontakt med Donald Trump i 2002. Han ringte etter å ha sett henne på TV. En stund senere kjøpte hun en leilighet i en av hans eiendommer i New York.

New York Times skriver at han skal ha deltatt på bibelstudier hun ledet.

Det var Paula White som ledet bønnen under innsettelsesseremonien i januar 2017. Hun har også vært med en rekke ganger da det har skjedd store ting i livet til Donald Trump. Blant annet ba hun sammen med han før han gikk på podiet og mottok nominasjonen som presidentkandidat for republikanerne.

STØTTESPILLERE: Paula White og lederen for National Rifle Association, Wayne LaPierre, besøker Trump i Det hvite hus. Foto: Pablo Martinez Monsivais / Pablo Martinez Monsivais

– De rike er velsignet av Gud

Paula White representerer et protestantisk-kristent synspunkt som baserer seg på at det å være rik betyr at du er velsignet av Gud.

– Det er ganske outrert å uttale det på denne måten, det er ikke slik jeg forstår budskapet fra Jesus, sier preses Haugland Byfuglien.

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett deler oppfatning med preses.

– Jeg synes det er en utgave av kristentro det er vanskelig å akseptere. Det er en fremgangsideologi som gjør kapitalismen til et uttrykk for evangeliet sier Stålsett.

MENER DET ER RESULTATENE SOM ER VIKTIG: Sønnen til den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett, professor Sturla Stålsett, tror de evangelisk kristne i USA har akseptert hvordan Trump er som person. Foto: Torstein Ihle / Kirkens Bymisjon

Tele-evangelisten Paula White preker også mye om den andre delen av denne troen. Et viktig poeng med det såkalte «prosperity gospel», er at dersom du gir fra deg rikdom rundhåndet, så vil Gud belønne deg med mer rikdom.

Hvorfor støtter de ham?

– Trump er en mann som mangler de ytre tegnene på fromhet, men det har de evangelisk kristne akseptert, forklarer professor i diakoni, religion og samfunn ved Menighetsfakultetet i Oslo, Sturla Stålsett.

– De mener at også en som Trump kan være et verktøy for Gud, og at det er resultatene som teller, sier Stålsett.

Stålsett forklarer at Trump gjennom en rekke konkrete tiltak har vist at han støtter synspunktene til de evangelisk kristne. Kanskje det som er det viktigste, er at konservative krefter nå har majoriteten i Høyesterett.

HANDLER: Den evangeliske pastoren Andrew Brunson ber sammen med Donald Trump dagen etter at Brunson ble løslatt fra husarrest i Tyrkia. Trump innførte økonomiske sanksjoner mot Tyrkia for å få pastoren fri. Foto: MARK WILSON / Getty Images

Som kong Kyros

– De evangelisk kristne har også et mannsideal som ligner Trump. Mannen skal være sjefen i forholdet og han skal være tøff, forklarer Stålsett.

Flere av lederne i det evangelisk kristne miljøet har beskrevet Trump som en «drømmepresident».

Trump blir også sammenlignet med perserkongen Kyros. Han var umoralsk og sto utenfor kirken, men han gjorde det mulig for jødene å komme tilbake til Israel.