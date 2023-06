Den amerikanske kystvakten: – Katastrofalt tap

Vrakdelene ble funnet på havbunnen, rundt 500 meter fra baugen på Titanic.

Det opplyser kystvakten under pressekonferansen torsdag.

Ifølge den amerikanske kystvakten tyder vrakrester fra ubåten Titan på et «katastrofalt tap».

Tyder på implosjon

Kystvakten kan ikke bekrefte om de vil være i stand til å «recover» likene til de omkomne, eller om de vil klare å finne dem.

– Dette er et utrolig uforsonlig miljø, sier kontreadmiral John Mauger under pressekonferansen.

– Vrakrestene tyder på en katastrofal implosjon av fartøyet, sier admiralen.

– Med en gang vi fant vrakrestene kontaktet vi familiene. Vår dypeste kondolanse går til de kjære til mannskapet, sier den amerikanske kystvakten.

– Vi jobber fortsatt med å få oversikt over tidslinjen. Det er for tidlig å si når implosjonen skjedde, sier kystvakten.

OceanGate: – Sørger

– Vi sørger over de som har mistet livet, skriver selskapet OceanGate.

Rundt ti minutter før pressekonferansen til den amerikanske Kystvakten, kom det en pressemelding fra OceanGate.

Der står det at de tror at alle om bord i den savnede ubåten er døde.

OceanGate er selskapet som tar med betalende turister til dypet for å se verdens mest berømte skipsforlis Titanic.

Storbritannias utenriksminister: – Tragiske nyheter

– Det er tragiske nyheter om at de som befant seg på ubåten Titan, inkludert tre britiske statsborgere, har gått tapt, sier den britiske utenriksministeren James Cleverly, ifølge Reuters.

Disse var ombord:

Personene ombord i ubåten.

Franske Paul-Henry Nargeolet (77) har tidligere vært dykker for den franske marinen.

På Titan-ekspedisjonen var far og sønn, Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19) ombord. Dawood var en britisk forretningsmann, og sønnen var student.

Britiske Hamish Harding (58) drev en Dubai-basert jetfly-forhandler.

Stockton Rush (61) er administrerende direktør for OceanGate – selskapet som eier fartøyet.

Fant vrakdeler

Det var en ROV fra fartøyet Horizon Artic som fant halekjeglen.

Vrakrester er funnet i leteområdet sør for kysten av Newfoundland. Restene ble funnet av en ubemannet miniubåt i nærheten av der Titanic gikk ned i 1912. Den amerikanske kystvakten skal nå undersøke vrakrestene.

Tidligere i dag sa kystvakten at redningsarbeidet pågår for fullt. Et fransk fjernstyrt undervannsfartøy ble satt inn i søket. Det er en miniubåt som kan gå ned til 6.000 meters dybde. En canadisk miniubåt leter på havbunnen. Men leteområdet er enormt og ubåten er bare 6,7 meter lang.

I tillegg er det en rekke redningsfartøy i området.

Det er ikke planlagt flere pressekonferanser, sier kystvakten torsdag.