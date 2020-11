En jublende Cori Bush (44) vant plassen i Representanes hus med stor margin i tirsdagens valg. Hun blir Kongressens første svarte kvinne fra Missouri. Bush er også den første sykepleieren og den første alenemoren til å representere sin stat. I vår var hun syk med covid-19.

– Til alle som ikke blir regnet med, til alle som har blitt glemt, til de marginaliserte, til de som har blitt dyttet til side. Dette er vårt øyeblikk, skrev Bush på Twitter.

Hun ble aktiv i politikken etter at 15-åringen Michael Brown ble skutt og drept av politiet i Ferguson i Missouri i 2014. Protestene som fulgte var en del av starten på de landsomfattende Black Lives Matter-protestene.

– I dag tar vi kampen for svarte liv fra gatene i Ferguson til Kongressen, skriver Bush.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

BLM-bevegelsen har fått sine første representanter i Kongressen. Også på lokalnivå stilte en rekke aktivister til valg i år.

Sommeren som endret USA

– Som den første svarte kvinnen og den første sykepleieren og den første alenemoren som får æren av å representere Missouri i USAs kongress, la meg si dette: Til svarte kvinner, til svarte jenter, til sykepleierne, til dere i yrker med kritiske samfunnsfunksjoner, til alenemødrene: Dette er vårt øyeblikk, sa Bush i en følelsesladd tale torsdag.

Bush vant med hele 79 prosent mot 19 prosent, mot republikanske Anthony Rogers.

Første transperson

Fra Delaware blir Sarah McBride den første åpne transpersonen i USAs kongress, når hun tas i ed i Senatet i januar 2021.

30-åringen jobbet som praktikant i Det hvite hus da Barack Obama var president, og har siden jobbet som presserådgiver for LGBTQ-aktivisme i organisasjonen Human Rights Campaign.

VANT: Sarah McBriden hilser på velgere på valgdagen 3. november. Foto: Jason Minto / AP

Fra New York ble Ritchie Torres og Mondaire Joines valgt til Kongressen for første gang. De to blir de første åpne svarte homofile mannlige representantene i USAs kongress.

– Vi har en sjanse til å være rollemodellene vi selv så etter da vi vokste opp, for queer-ungdom og særlig svarte og brune queer-ungdommer, sier Jones til CNN.

I likhet med Cori Bush, har de begge vokst opp i arbeiderklassefamilier som ofte slet med å få endene til å møtes.

Flere kvinner

Det er valgt flere kvinner til USAs kongress enn noen gang før: Etter tirsdagens valg vil det være minst 131 kvinner i Kongressen. Det er fire flere enn før valget. Kongressen består av Senatet og Representantenes hus. I Senatet blir det trolig 25 kvinner. I Representantenes hus blir det 106.

Det er ikke noen form for kvotering i USA. Andelen kvinner er fortsatt på under 25 prosent.

100 av kvinnene hører til Demokratene, mens 31 er fra Republikanerne, viser oversikten til Center for American Women and Politics ved Rutgers University.

Flere aktivister

Også i New York, vant aktivist Jamaal Bowman en plass i Representantenes hus. Bowman ble nylig aktiv i Black Lives Matter-bevegelsen, og bestemte seg for å stille til valg på grunn av kampen mot rasisme. Bowman er tidligere rektor på en ungdomsskole i Bronx i New York.

TIL WASHINGTON D.C.: Jamaal Bowman stilte for første gang og vant plass i Kongressen for New York. Foto: Mark Lennihan / AP

Første født på 1990-tallet

Republikaneren Madison Cawthorn fra Nord-Carolina blir det første kongressmedlemmet som er født på 1990-tallet. Cawthorn fylte 25 år, som er minstealderen for å bli valgt til Kongressen i august. Han ble anklaget for seksuell trakassering i valgkampen, ifølge BBC.

YNGST: Madison Cawthorn rakk akkurat å bli gammel nok, altså 25 år, før han ble valgt til Representantenes hus for republikanerne i Nord-Carolina. Foto: AP

Også republikaneren Majorie Taylor Greene fra Georgia skaper historie i Kongressen. Hun er den første folkevalgte der som åpent støtter konspirasjonsteorien QAnon.

Tror på konspirasjon om hemmelig krig – nå skal hun sitte i Kongressen