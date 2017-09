Demonstrerte mot Trumps DACA-avgjørelse

De ropte slagord: – VI er ikke ti eller hundre, vi er millioner. – Vi er ikke redde for å komme ut i lyset.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og ble til gjennom en presidentordre fra daværende president i 2012. Ordningen ble innført for at barn av ulovlige innvandrere, skulle få en toårig fornybar arbeids- eller studietillatelse.

Hindret deportasjon

USAs president Donald Trump vil avvikle det såkalte DACA-programmet, som har gitt arbeids- og studietillatelse til barn av illegale flyktninger. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Programmet har beskyttet nesten 800.000 barn og unge fra å bli deportert fra landet. Trumps avgjørelse i dag innebærer at ingen flere kan få søke fornyelse av sine arbeidstillatelser via programmet, og beslutningen setter også en stopper for nye søkere.

DACA skal trappes gradvis ned i takt med at brukernes nåværende tillatelser går ut.

I demonstrasjonen utenfor Det kvite hus bærer noen store papirdukker av president Trump og Jeff Sessions. Andre bærer plakater hvor det står: «USA er alt vi kjenner».

Norberto (22) kom til USA fra Mexico da han var ett år gammel.

– Jeg er ikke redd. Jeg er klar til å kjempe videre. Uten immigranter fungerer ikke dette landet, sier han.

I kveld norsk tid har også Barack Obama sagt sin mening på Twitter og Facebook om Trumps avgjørelse. Han sier avgjørelsen er feil, selvmotsigende og stygg.

Flere hundre deltok i demonstrasjonen mot avviklingen av DACA-programmet utenfor Det hvite hus i dag. Foto: Lars Os / NRK

– USA mister skatteinntekter

DACA har gjort det mulig for Norberto å studere. Han var ferdig med en bachelor i fjor og jobber nå for en stor fagforening.

– Dersom de deporterer 800.000 mennesker som jobber og studerer, mister USA store skatteinntekter, argumenterer han.

Ulovlige innvandrere som Norberto har slitt med å få amerikanske ID-kort.

– Jeg har kommet hit fra California i dag. Det var ikke mulig for meg å reise med innenriksfly en gang før DACA kom, sier han.

Valeria Mejia-Guebara (23) kom til USA da hun var tre år gammel da foreldrene emigrerte til delstaten Indiana.

Nå studerer hun ved American University i Washington DC.

– Jeg hadde nok ikke kunnet studere uten DACA.

– Vi er ikke redde, ropte demonstrantene ved gjerdet til Det hvite hus. Foto: Lars Os / NRK

– Ikke redd

Heller ikke Valeria er redd etter dagens nyhet fra Trump.

– Vi er innvandrere og må være villige til å ta risiko. Det gjorde foreldrene våre. Jeg er ikke redd for å stå fram, sier hun.

De unge innvandrerne som kvalifiserer for DACA har blitt godt organisert i USA de siste årene. Det har gjort mange yngre som Valeria modigere.

– Vi jobber og studerer og vi skal ikke slutte med det.