Demonstrerer mot tømming av boliger på Vestbredden

Det er ventet mer bråk. Det har det vært før, som i 2006 da politiet rev ni hus i Amona.

3000 politifolk og soldater overvåker nå området. De har plassert ut flere politi- og militære kjøretøy i Amona onsdag morgen.

Den israelske hæren ga mandag de rundt 40 familiene som bor i Amona 48 timer på å forlate hjemmene sine.

Amona er bygget i 1990-årene på land som er eid av palestinere.

Israelsk høyesterett har gjort det klart at Amona-landsbyen må tømmes.

Amona er den største av rundt 100 ulovlige bosettinger, men som er godtatt av israelske myndigheter

Skal bygge flere boliger på okkupert område

Israel godkjenner samtidig byggingen av 2500 nye boliger på Vestbredden som Israel okkuperte etter krigen i 1967.

Mange protesterte utenfor den israelske nasjonalforsamlingen Knesset der det ble bestemt at Amona skal tømmes. Foto: THOMAS COEX / AFP

Det dreier seg i tillegg om bygging av drøye 500 boliger i Øst-Jerusalem.

Vi er inne i en ny periode for livet i Judea og Samaria er tilbake på rett spor. Forsvarsminister Avigdor Lieberman i Israel

Mange tolker det som et plaster på såret for at Amona skal tømmes. Statsminister Benjamin Netanyahus regjering er dominert av folk som er for bosettingen på Vestbredden.

Donald Trump gir Israel større spillerom

Det internasjonale samfunnet anser bosettingene som ulovlige. Men USAs Donald Trump har signalisert at han vil stå for en mer Israel-vennlig politikk enn sine forgjengere.

Trump har også utnevnt David Friedman til ambassadør, en mann som støtter bosetterbevegelsen.

Det er ventet at president Donald Trump vil gi Israels statsminister nejamin Netanyahu større spillerom i sin politikk overfor Palestina. De to skal møtes 15. februar. Foto: Kobi Gideon / AP

Det var tidvis svært dårlig stemning mellom han og Donald Trumps forgjenger Barack Obama. Men valget av Donald Trump har gitt Israels statsminister Benjamin Netanyahu større spillerom.

Boligbyggingen på Vestbredden har blitt sett på som et viktig hinder for å få til en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

Benjamin Netanyahu møter Donald Trump 15. februar og det er ventet at det blir lagt en felles forståelse og grunnlag for nye bosettinger på Vestbredden.