Demonstrerer med nazistiske slagord i by i USA

Kvite nasjonalistar er i ferd med å innta Charlottesville i Virginia i samband med det høgreekstreme stemnet «Unite the Right», melder CNN.

Politiet har erklært samlinga for ulovleg, og ber folk om å forlata Emancipation Park, der demonstrasjonane finn stad. Styresmaktene i byen har òg innført ein lokal unntakstilstand.

Eit køyretøy har køyrt inn i ei gruppe motdemonstrantar, ifølgje AP. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. NTB skriv at ein politimann seier til den amerikanske fjernsynskanalen CBS at minst fire er skadd, medan deira reporter på staden seier at seks menneske ligg på bakken.

FÅR FØRSTEHJELP: Dei som vart såra etter at ein bil køyrde inn i menneskemengda får hjelp på staden. Foto: Paul J. Richards / AFP

Fordømmer handlingane

President Donald Trump fordømmer det som skjer i Virginia, og skriv på Twitter at det ikkje er plass til hat i Amerika.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

To menneske er skadd, ifølgje Charlottesvilles offisielle twitterkonto. Skadane er alvorlege, men ikkje livstruande. Fleire skal ha blitt arresterte, seier det lokale politiet på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politiet ventar at mellom 2000 og 6000 menneske vil delta i den «største hat-samlinga i sitt slag på fleire tiår i USA», slik det var skildra i Southern Poverty Law Center.

«Blood and soil»

Dette skjer berre timar etter at ei stor gruppe nasjonalistar marsjerte med faklar gjennom området til University of Virginia fredag kveld.

Hundrevis av menneske messa «blood and soil», som viser til den nazistiske ideologien «Blut und Boden». Ifølgje dette synet skal «blod og jord» danne livsgrunnlaget til mennesket gjennom slekt og territorium.

Gruppa forlét området etter at politiet kom og erklærte samlinga for ulovleg.

DEMONSTRERTE MED FAKLAR: Fredag kveld samla ei gruppe kvite nasjonalistar seg på universitetsområdet i Charlottesville. Foto: Stringer / Reuters

Har vorte ein hovudstad for nasjonalisme

Grunnen til at Charlottesville har vorte ein ideell proteststad for nasjonalistar, heng saman med eit vedtak byrådet gjorde i april.

Da bestemte dei seg for å fjerne ei bronsestatue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee. Dette var eitt av fleire steg byen gjorde for å redusere arven frå konføderasjonstida.

«Heile dette samfunnet er langt ute på venstresida, og har absorbert kulturelle marxistiske prinsipp i universitetsbyar i heile landet. Det handlar om å skulde alt på kvite menneske», seier Jason Kessler, som har organisert «Unite the Rigth»-samlinga.

Byen har hatt fleire ekstreme samlingar denne sommaren. Kessler arrangerte ein liknande demonstrasjon i mai, medan medlemmar i Ku Klux Klan demonstrerte mot vedtaket om å fjerne statuen av Lee i juli.

SØRSTATSFLAGG: Eit medlem i Ku Klux Klan held eit sørstatsflagg framfor ansiktet. 8. juli samla ei gruppe høgreekstreme seg i Charlottesville for å demonstrere mot at sørstatsmonument blir fjerna. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Skal ha endra større samlingar

Jason Kessler seier at desse arrangementa har «opna såret og stukke ein finger på nerven til innbyggjarane som ikkje greier å koma over valet av Donald Trump».

Kessler seier òg at han planlegg større og større samlingar i Charlottesville.

Ifølgje Southern Poverty Law Center er Kessler ein nykommar på den kvite nasjonalistiske scena. Han fekk mykje merksemd da han i november i fjor forsøkte å avsetja Charlottesvilles einaste svarte bystyremedlem, Wes Bellamy.

Han har òg status som ein brubyggjar mellom ein guvernørkandidat og den høgreekstreme rørsla.