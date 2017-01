Demonstranter vil fortsette kamp mot Trumps rørledninger

USAs president Donald Trump gikk i går til angrep på nok en av sin forgjengers beslutninger.

SATTE NED FOTEN: Daværende president Barack Obama stanset prosjektet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Vi skal bygge vår egne rørledninger, akkurat som i gamle dager, sa han da han undertegnet en presidentordre om å gjenopplive to kontroversielle rørledninger. En av dem skal frakte olje utvunnet i Canada til USA. Slik viste han det fram på Twitter:

Voldsomme protester under daværende president Barack Obama bidro til at prosjektene ble stanset. Det ble sett på som et av de viktigste skrittene Obama tok for å begrense utslipp av klimagasser. Keystone-prosjektet ble stanset like før Paris-konferansen åpnet i 2015.

Demonstrantene lover å fortsette

PROTESTER: Det har vært demonstrasjoner i flere byer mot Trumps beslutning. Dette bildet er fra Seattle. Foto: Lindsey Wasson / AP

– Vår kamp for å beskytte planeten blir bare mer intens og spillet blir høyere, sier Forest Borie til nyhetsbyrået Reuters på en protestcamp i Dakota etter at Trumps beslutning ble kjent. Der var det samlet opp mot 10 000 demonstranter på det meste som ønsket å hindre at oljeledningen ble lagt under Standing Rock-reservatet for Sioux-stammen. Nå er det mellom 500 og 600 i leiren.

Stammeledere kaller Trumps beslutning et "dårlig trekk".

PROTESTLEIR: Det er fortsatt noen telt igjen, men langt færre enn tidligere. Foto: TERRAY SYLVESTER / Reuters

Motstandere av rørledningene ønsker også å gå rettens vei for å stanse byggingen. Det kan bli vanskelig etter at Trump signerte presidentordren i går. Det gjør at selskapet TransCanada kan søke på ny om å gjenoppta arbeidet.

Vanskelig juridisk for motstanderne

– Presidentmaktens autoritet til å gi slik tillatelser er generelt akseptert av rettsapparatet, sier James Rubin, energi- og miljøadvokat ved kontoret Dorsey & Whitney i Washington til Reuters.

Men også andre statlige organer må gi godkjennelse før arbeidet med rørledningen kan begynne. Også de kan bestrides i rettsapparatet.

RØRLEDNINGER: Selskapet TransCanada får nå anledning til å søke på nytt om å bygge sin omstridte oljerørledning. Foto: ANDREW CULLEN / Reuters

Trump mener derimot at rørledningene vil skape nye jobber. Ifølge Reuters hadde Trump aksjer i selskapet ETP som bygger Dakota-rørledningen, så sent som sommeren 2016. Selskapets leder bidro med 100 000 $ til Trumps valgkamp.

Trump også hos bilindustrien

At det var industri og jobber, ikke miljøvern som var hans prioritering, ble også tydelig under et besøk hos den amerikanske bilindustrien i går.

Da beskrev han seg som en "miljøverner," men mente at lovreguleringene var "ute av kontroll". Han lovet også å behandle bilindustriens søknader raskt.

– Dere skal få beskjed fort og generelt vil dere få søknader tillatelser innvilget. Vi kommer til å være veldig vennlige, sa Trump.

