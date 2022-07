Demonstranter tatt seg inn i boligen til Sri Lankas president

Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa ble evakuert av det militæret i går kveld i forkant av helgens demonstrasjoner.

Enkelte av demonstrantene ikledd hjelmer og med det Sri Lankiske flagget i hånden skal ha klart å ta seg inn i residensen, viser bilder fra en lokal TV-stasjon. Lokale medier melder at demonstrantene har tatt seg inn på presidentens kontor.

Demonstrantene mener president Gotabaya Rajapaksa er ansvarlig for den økonomiske krisen i landet, den verste siden uavhengigheten i 1948.

Det er stor politisk uro på Sri Lanka og politiet hadde innført portforbud i hovedstaden i forkant av de nye demonstrasjonene lørdag, som krever at Sri Lankas president og statsminister går av.

Også statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmes fordi han ikke har gjort nok for å dempe krisen siden han ble utnevnt for to måneder siden..

Lei økte priser på bensin og mat

Tusenvis av mennesker har tatt seg ned til Colombos regjeringskvartal. De roper slagord og river ned politisperringer. Politiet på sin side svarer med tåregass. Politiet skal også ha skutt i luften, men det skal ikke ha bidratt til å stanse demonstrantene.

Problemene har tårnet seg opp for Sri Lanka som sliter med et underskudd på utenlansk valuta. Det er stor mangel på drivstoff, mat og medisiner. Landet er nå inne i de verste økonomiske problemene på flere tiår.

Mange skylder på presidenten og det har vært mange store fredelige demonstrasjoner i landet siden mars i år.

Statsminister Minister Ranil Wickremesinghe har kalt inn regjeringen til krisemøte for å finne en rask løsning på det som kan bli et maktvakum etter at presidenten har måttet flykte.