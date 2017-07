Demonstranter stormet nasjonalforsamlingen i Venezuela

En rekke regjeringstilhengere stormet i dag nasjonalforsamlingen i Venezuela, hvor de gikk til angrep på politikere og journalister, melder Reuters.

Bakgrunnen for stormingen var at de folkevalgte i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen er i flertall, holdt en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag, skriver NTB.

Minst tre politikere ble banket opp og en rekke reportere ranet, sier vitner til nyhetsbyrået. Samtidig som angrepet kunne det høres smell ved bygningen, trolig fra fyrverkeri.

En bil ble knust i løpet av demonstrasjonene utenfor nasjonalforsamlingen. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

– Dette er dagens Venezuela. Kriminelle angriper nasjonalforsamlingen og de væpnede styrkene er medskyldige. Men folket og lovmakerne står imot, sier Freddy Guevara, nasjonalforsamlingens visepresident.

Minst 90 personer drept som følge av demonstrasjonene i Venezuela de siste månedene. Opposisjonen mener president Nicolas Maduro har skapt et diktatur og ødelagt landet.