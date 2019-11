Demonstrantene anklager de statseide mediene for å løpe den sittende presidenten Evo Morales' ærend. Natt til søndag norsk tid tvang demonstrantene de ansatte i radiostasjonen Radio Patria Nueva og Bolivia TV til å stanse sendingene.De ansatte måtte deretter forlate lokalene.

– Vi ble satt på gaten med tvang etter å ha blitt truet fra personer som sto utenfor redaksjonen, sier redaktør Ivan Manaldo i Radio Patria Nueva.

Om lag 40 ansatte forlot bygningen hvor begge de statseide mediene holder til. Samtidig befant omtrent 300 demonstranter seg på utsiden og ropte mot journalistene.

Demonstranter hengte opp plakater og flagg på døra til den stengte TV-stasjonen Bolivia TV og radiostasjonen Radio Patria Nueva. Foto: Reuters/NTB Scanpix

– De sier at de forsvarer demokratiet, men de oppfører seg som diktatorer, skrev president Morales om aksjonistene på Twitter.

«De har startet et statskupp»

Morales innkalte lørdag opposisjonspartiene til samtaler om den dramatiske situasjonen i landet. Han inviterte også paven, menneskerettighetsgrupper og internasjonale organisasjoner til å ta stilling til et «opprop mot antidemokratiske grupper som har startet et statskupp i Bolivia».

Fredag forlot mange politifolk sin post og tok offentlig parti med opposisjonen i flere byer i landet. Lørdag erklærte hæren at de ikke ville gruipe inn overfor demonstrantene.

Politifolk med banner som støtter demonstrantene på taket av en politistasjon i Cochabamba. Foto: AFP/NTB Scanpix

Valgfusk

Bolivia har blitt kastet ut i et politisk kaos etter at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, for tre uker siden vant første runde av presidentvalget. Anklagene om valgfusk oppsto da stemmetellingen uten forklaring ble satt på pause i et døgn. Valgresultatet ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to.

Morales' hovedutfordrer Carlos Mesa krever en andre valgrunde. Luis Fernando Camacho, som leder den delen av opposisjonen som har tilhold i Santa Cruz-regionen, krever at Morales går av.

Fredag meldte nyhetsbyrået Reuters at regjeringen sa en revisjon av valget vil være klar tidlig neste uke. Denne kan enten kan støtte president Morales seier eller åpne døren for en ny avstemning.

