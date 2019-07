Flere tusen demonstranter har fylt opp gatene rundt regjeringskvartalet. Byens innbyggere ønsker å vise sin fortsatte misnøye med de lokale lederne, som de mener er for lojale mot det kinesiske lederskapet i Beijing.

En gruppe ungdommer forsøkte å ta seg inn i bygningen hvor den lovgivende forsamlingen holder hus.

Demonstrantene er utstyrt med masker, refleksvester, hjelmer og paraplyer, mange av dem gule i fargen. Gult er blitt symbolfargen til demokratibevegelsen i Hongkong.

Opprørspolitiet på sin side er bevæpnet med pepperspray og køller. De forsøker å hindre at de unge demonstrantene tar seg inn til lovgiverne.

Noen av ungdommene forsøkte å knuse en glassdør med en metallkjerre for å komme inn i bygningen. Andre bygget barrikader som skulle holde politiet på avstand.

Fremdeles holder en stor gruppe demonstranter stand utenfor bygget. Andre har sluttet seg til den store demokratimarsjen, som hvert år holdes 1. juli, og som nå toger gjennom Hongkongs gater.

En gruppe demonstranter har forsøkt å ta seg inn i bygningen til Hongkongs lovgivende forsamling. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Loven som tente folkesinnet

1. juli 1997 ble den britiske kronkolonien overlevert fra Storbritannia til Kina. Med overleveringen fulgte en avtale som skulle gjelde i 50 år, hvor det heter at Hongkong skal bevare sine lover, sitt rettsvesen og styresett, uten diktering fra Kina.

Hongkong og Kina Ekspandér faktaboks I dag er Hongkong en region i Kina med status som «spesiell administrativ region».

Hongkong var en britisk koloni fram til 1997, da den ble gitt tilbake til Kina.

Overleveringsavtalen mellom Hongkongs tidligere kolonimakt, Storbritannia og Kina fra 1997, gir Hongkongs befolkning større frihet enn på fastlandet.

Avtalen som skal gjelde i 50 år, gir garantier for mer ytringsfrihet og frihet til større forsamlinger som ikke er tillatt i fastlands-Kina.

Opposisjonen advarer om at lovforslaget innebærer nok et forsøk på å knuse deres frihet og at kinesiske myndigheter prøver å få mer makt over Hongkong.

Mange mener dette er i ferd med å bli uthulet allerede etter 22 år.

Begeret for befolkningen rant over da Hongkongs politiske og administrative leder Carrie Lam og hennes ministre foreslo en lov som vil gjøre det mulig å utlevere ettersøkte lovbrytere til Kina.

Etter massive protester ble lovforslaget utsatt på ubestemt tid. Folket er imidlertid ikke fornøyd og forlanger at den foreslåtte utleveringsloven skal begraves for godt.

De frykter loven vil ramme politisk virksomhet, at politiske meninger kan defineres som lovbrudd, og at personer som ytrer seg kritisk om de kinesiske lederne og det kinesiske kommunistpartiet, vil kunne utleveres til Kina for rettsforfølgelse der.

Demonstrantene forlanger at politiet og myndighetene skal trekke tilbake opprørsstemplet som ble satt på ungdommene, som startet protestene. Flere av ungdommene ble arrestert og risikere tiltale etter opprørsparagrafen.

Beboerne i det internasjonalt viktige finanssenteret nyter godt av politiske og sivile rettigheter som de mener det er viktig å beskytte, og som de føler er under kommet under press de siste årene etter hvert som Kina har økt sin innflytelse over hvem som styrer Hongkong. Dette gjelder ytrings-, menings- og pressefrihet blant annet.

Derfor har protestene vokst til å dreie seg om mer enn den kontroversielle utleveringsloven.

Mellom en og to millioner hongkong'ere var ute i gatene to søndager i juni, for å vise sin protest og sin felles styrke. Den viktige finansnæringen og det øvrige næringslivet stilte seg på demonstrantenes side.

Heiste svart flagg for å markere

De massive markeringene rystet bystatens lederskap.

Hongkongs leder Carrie Lam måtte beklage hva det kontroversielle lovforslaget hadde skapt av sinne, splittelse og skuffelse.

I dag gjentok Lam at protestene har lært henne at hun må lytte bedre til folket i Hongkong, ikke minst de unge.

– Det som har hendt de siste månedene har forårsaket konflikter og krangel mellom de styrende og innbyggerne. Det har fått meg til å forstå at som politiker må jeg være mer bevisst og bedre forstå hva mennesker føler, sa Lam, som ikke vil trekke seg slik mange forlanger.

Lam deltok i den årlige flaggseremonien, som hvert år 1. juli marker overleveringen av Hongkong fra britene til kineserne. Det røde og hvite Hongkong-flagget ble heist side om side med Kinas røde og gule.

Med begrunnelsen «dårlig vær» holdt Lam og de andre gjestene seg innendørs under seremonien, noe som aldri har skjedd de foregående årene.

Like bortenfor arrangerte demokratibevegelsen sin egen flaggseremoni, hvor det symbolsk ble heist opp en svart utgave, som beskrivelse av utviklingen i bystaten.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt bad i går Kina respektere betingelsene som var grunnlaget for overleveringen av kronkolonien for 22 år siden.

Selv om det er ventet rekordoppslutning om den årlige demokratimarsjen, er det også meldt om mindre støttedemonstrasjoner for Lam og Kina.

