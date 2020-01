Det er en spent stemning i den amerikanske Kongressen i dag. Frustrasjonen blant de demokratiske senatorene som haster av gårde lyser lang vei, mens Republikanerne nå håper på en rask prosess, som ser ut til å gå inn i en avsluttende fase.

Men mer og mer tyder på at Republikanerne nå får det flertallet de trenger for å hindre ny dokumentasjon og at nye vitner innkalles. Særlig etter at den republikanske senatoren Lisa Murkowski varslet at hun vil stemme mot en forlenget prosess.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

LES OGSÅ Nøkkelsenator sier nei til flere vitner i riksrettssaken

Den 73 år gamle demokraten Edward John Markey er den personen som har sittet lengst i Representatentes hus før han kom inn i Senatet, men kveldens triller av en debatt med påfølgende avstemming har han aldri tidligere vært med på.

Demokraten Edward John Markey frykter president Donald Trump kan unnslippe å bli stilt til ansvar for sine handlinger dersom ikke flere får vitne for Senatet. Foto: MANDEL NGAN

NRK møter ham mens han haster inn i Senatet lettere oppgitt. Han mener det ikke har vært noen ordentlig rettssak dersom ikke nye vitner blir hørt.

– Det finnes folk med førstehånds informasjon som er villig til å vitne for Senatet. Hvis disse vitnene ikke blir hørt, er det ikke tvil om at Senatet ikke får gjennomført jobben sin på en ansvarlig måte. Da vil president Donald Trump kunne unnslippe å bli stilt ansvarlig for sine grunnlovsstridige handlinger, sier Markey til NRK.

– Tror du president Donald Trump kan tjene det som nå skjer?

– Jeg tror Trump vil skades av dette. Jeg tror at de amerikanske velgerne som fortsatt ikke har bestemt seg ser veldig tydelig hva han gjorde. Og at han ikke har blitt stilt til ansvar for sine handlinger.

– Vil ikke Trump bare bruke dette i sin kampanje?

– Han vil bruke det så godt han kan. Men jeg tror velgerne vil se at han har presset sitt eget parti til å sikre at vi ikke fikk høre fra førstehåndsvitner.

Slag for Demokratene

Den republikanske senatoren Lisa Murkowski beslutning er enda et hardt slag for demokratene og forsøket på å få Senatet til å vedta at det kan kalles inn nye vitner før saken avgjøres, skriver The New York Times.

Demokratene trenger fire republikanske stemmer for å få flertall, men da fredagens høring startet, hadde kun to republikanere gitt beskjed om at vil stemme ja.

Murkowski kunngjorde avgjørelsen før en fire timer lang debatt. Etter dette holdes avstemningen om nye vitner. Hvis forslaget blir nedstemt, er det duket for en endelig avstemning om Trumps skjebne. Der vil han etter alt å dømme bli frikjent.

Medier som CNN spekulerer nå i at det ikke kommer noen avgjørelse på om president Donald Trump blir frikjent, før i neste uke.

Imens fortsetter debatten fra talerstolen i Senatet.