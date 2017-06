– Løslat Joshua Wong! Vi kan ikke gi opp kampen for demokrati!

Utenfor North Point politistasjon her i Hongkong i ettermiddag hadde restene av Hongkongs demokratibevegelse kalt inn pressen.

Pressefolkene var i flertall.

På 20-årsdagen for Kinas overtakelse får restene av demokratibevegelsen plass på ett gatehjørne.

– På et lavmål

– Jeg tror vi må se i øynene at bevegelsen er på et lavmål nå om du ser på antall mennesker villig til å gå ut i gatene og protestere, sier Chun Po Fu til NRK.

Hun ble løslatt mot kausjon i går ettermiddag etter å ha tilbragt natten i varetekt. Sammen med et tjuetalls andre hang hun svarte bannere over gjenforeningsmonumentet mellom Hongkong og Kina onsdag kveld, da politiet slo til.

Løslatt: Chun Po Fu slapp ut i ettermiddag etter en natt i arresten. Foto: Peter Svaar / NRK

– Monumentet er et viktig symbol. Det eneste myndighetene er opptatt av disse dagene er at Kinas president Xi ikke skal bli forulempet, ikke skal tape ansikt mens han er her. De forteller denne løgnen om velstand og harmoni og at gjenforeningsjubileet betyt at alle går i takt. Vi må vise verden at det ikke stemmer, sier Chun til NRK.

26 demnostranter ble arrestert, men er i følge BBC nå sluppet fri.Demonstrantene krevde blant annet større politisk frihet, og at den dødssyke dissidenten og fredsprisvinneren Liu Xiaobo må bli løslatt.

En splittet bevegelse

Årene etter de store Occupy-demonstrasjonene her i Hongkong har ikke vært enkle for demokratibevegelsen.

Blokkaden av Hongkongs finansdistrikt høsten 2014 ga ingen umiddelbare resultater.

Kommunistpartiet i Beijing gikk ikke med på reellt frie og demokratiske valg i byen, og Hongkongs lovgivende forsamling stemte for to år siden ned hele forslaget til valgreform, fordi det ikke ga et reeelt folkestyre.

Verre og verre: Warren Lam er pessimistisk for utsiktene til demokrati i Hongkong Foto: Peter Svaar / NRK

– Problemet nå er at bevegelsen er splittet mellom grupper som krever å løsrive Hongkong helt fra fastlands-Kina og vi andre som vil kjempe for at Hongkong og Kina blir demokratisk, sier Warren Lam som er en av få demonstranter igjen som fortsatt er aktiv.

– Men Kinas innflytelse over Hongkong bare øker. Den politiske situasjonen her blir bare verre og verre, sukker han.

For i motsetning til i 2014, er sentrum av Hongkong nå fullstendig dominert av kulturarrangementer, karaoketelt og en stor romfartsutstilling som alle signaliserer hvordan Hongkong bør bli sterkere og sterkere integrert med Kina.

Nasjonens stolthet: En stor kinesisk romfartsutstilling i Victoria Park skal oppildne nasjonalfølelsen, her vises Kinas romfartsprosjekter frem. Foto: Peter Svaar / NRK

– Vi må stå imot myndighetene på fastlandet. Det er den eneste måten vi kan få demokrati i Hongkong.

– Hva med deg selv, er du først og fremst kineser eller Hongkong-innbygger?

– Jeg er Hongkong-innbygger og kineser. Men den dagen Kina blir et demokrati kaller jeg meg bare for kinesisk!