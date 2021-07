Demokrater stakk av fra forsamlingen

Det er kaos i Texas. Delstatsforsamlingen kan ikke fylle nok seter for å treffe vedtak. Republikanerne er rasende fordi minst 55 demokratiske representanter nå er i Washington DC. De kan dermed ikke vedta det som er kjernen i krangelen.

Nye og strengere valglover.

Et titalls demokrater fra Texas snakket om sine planer under en pressekonferanse i Washington DC denne uka. De dro fra Austin for å trenere muligheten for å gjøre republikanernes lovforslag gyldig. Foto: Lars Os / NRK

Republikanerne i Texas har skrevet flere mindre forslag i en lovendring som, etter det de mener, skal hindre valgfusk. Demokratiske representanter mener den nye loven vil gjøre det vanskelig å stemme, spesielt for dem som er fattige, ikke har bil eller de som ikke har evne til å stemme på egen hånd.

Det er flere konkrete deler av forslagene demokratene reagerer på:

Forbud mot drive-through stemming. I Houston ble dette gjennomført uten større problemer og rundt 1 av 10 forhåndsstemmer ble levert fra bilen.

I Houston ble dette gjennomført uten større problemer og rundt 1 av 10 forhåndsstemmer ble levert fra bilen. Begrenset åpningstider . Forhåndsstemmer må leveres innen mindre tidsfrister, der også muligheten for å levere stemme gjennom et helt døgn forsvinner. Dette var populært blant turnusansatte i Houston.

. Forhåndsstemmer må leveres innen mindre tidsfrister, der også muligheten for å levere stemme gjennom et helt døgn forsvinner. Dette var populært blant turnusansatte i Houston. Forbud mot masseutsendelse av registrering . Republikanerne mener det bør være forbudt å sende ut forhåndsstemmeskjemaer med offentlig midler.

. Republikanerne mener det bør være forbudt å sende ut forhåndsstemmeskjemaer med offentlig midler. ID-kortkrav på forhåndsstemmer. I Texas blir signaturer brukt for å bekrefte identiteten til de som stemmer. Det ønsker republikanerne å endre til enten et gyldig identitetskortnummer eller de siste tallene i Social Security (det samme som personnummer i Norge).

– Vi forsøkte å legge til mange endringer for å bli enige med republikanerne, men de avfeide alt. Da skjønte vi at de aldri ville samarbeide med oss.

Det sier Gene Wu, demokratisk representant for Texas' 137. distrikt.

Gene Wu er en av de over 50 representantene som har dratt til Washington DC, og dermed blokkert delstatsforsamlingen i Austin til å vedta det nye lovforslaget. Foto: Lars Os / NRK

Wu sammenligner det som skjer i Texas med lovendringer i resten av landet. I stedet for drastiske endringer i valgloven, mener han mange små lovforslag til slutt gjør det vanskelig å stemme.

Og at det går utover svarte, utlendinger, svake og fattige, sier Wu.

– For eksempel så har jeg velgere i mitt distrikt som ikke har bil. Hvis de skal bli kjørt til et stemmelokale må sjåføren av bilen fylle ut et skjema, ellers risikerer vedkommende fengsel. Hvem er villige til slikt byråkrati?

Trygghet

Det er fokuset på å gjøre valg i delstaten vanskeligere å tukle med republikanerne ønsker. Delstatsrepresentant Travis Clardy fortalte NPR at har full tiltro til valg som gjennomføres i Texas.

– Dette er føre var. Vi har hørt om tilfeller om valgfusk, både gjennomført og planlagt. Det er et problem. Vi vil sørge for at det ikke blir et stort problem.

Lovforslagets hovedforfatter sier det hele er for å styrke integriteten til valgene.

– Dette skal gjøre det enkelt å stemme, og samtidig vanskeligere å jukse, sier Byran Hughes til Texas Tribune.

Den republikanske guvernøren Greg Abbott i Texas har truet å arrestere representantene som har flyktet delstaten for å unngå at lovforslaget kan bli gyldig. Foto: Eric Gay / AP

Den Trump-vennlige republikanske guvernøren Greg Abbott gikk så langt og uttalte at han ønsket alle representantene som reiste til Washington DC arrestert på flekken når de kommer tilbake til Texas.

–Jeg mener også at alle som stikker av fra sine valgte plikter bør miste lederposisjonene sine i delstatsforsamlingen, sa Abbott til en radiovert tidligere i uka.

Valgfusk forekommer

Den lokale TV-stasjonen KVUE-ABC gjennomførte en faktasjekk på hvor mange tilfeller som har blitt etterforsket. De tok alle registrerte stemmer siden 2004 og sammenlignet rapporter fra delstatsadvokaten i Texas.

534 tilfeller begått av 154 personer. Juks med forhåndsstemmer, og det som beskrives som medhjelper-juks (at en annen person kan ha stemt for deg), er hoveddelen av tilfellene. 189 av dem var ulovlige stemmer.

Juks med forhåndsstemmer, og det som beskrives som medhjelper-juks (at en annen person kan ha stemt for deg), er hoveddelen av tilfellene. 189 av dem var ulovlige stemmer. 510 saker er enda ikke oppklart. I tillegg kan det være flere saker som behandles av lokale myndigheter, i stedet for delstatsadvokaten.

I tillegg kan det være flere saker som behandles av lokale myndigheter, i stedet for delstatsadvokaten. Omtrent 94 millioner stemmer har blitt registrert siden 2004 i Texas, ifølge delstatens nettsider. Setter man sammen oppklare (0.0006 %) og uoppklarte saker, kommer 0.001 % i kategorien «valgfusk.

– Udemokratisk

Texanerne i Washington DC ønsker hjelp fra president Joe Biden. Under et møte i Philadelphia uttalte presidenten at lovendringene er uamerikansk.

– Vi må styrke loven i Kongressen, så alle i USA får mulighet til å stemme på lik linje, sa Biden til de fremmøtte.

Han kan få drahjelp av store selskap som Best Buy, Apple og Pepsi. De har sammen med over 150 store selskaper i USA gått sammen i en erklæring om å reintrodusere et gammelt lovforslag som skal gjøre det enklere å stemme.

Men for at en slik lov skal tre i kraft, må den gjennom Senatet med en såkalt supermajoritet, altså 60 stemmer. I dag er kammeret splittet 50/50 mellom partiene, der visepresident Kamala Harris har en ekstrastemme.