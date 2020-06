Demokrater krever John Waynes navn fjernet fra flyplass

– Det er allment kjent at rasistiske symboler fører til langvarig fysisk og psykologisk stress og traumer. Ikke minst gjelder dette svarte og andre ikke-hvite grupper, skriver Demokratene i sitt vedtak.

Denne helgen gjorde partilaget et hurtigvedtak. De vil at flyplassen skal få tilbake sitt originale navn, Orange County Airport, skriver Los Angeles Times.

Omstridte uttalelser

Flyplassen fikk John Waynes navn i 1979. Nå er det et intervju fra Playboy i 1971 som har satt sinnene i kok. Der sier Wayne:

– Jeg tror på hvitt herredømme inntil de svarte er utdannet til å være ansvarlige. Jeg tror ikke på å gi autoritet og lederskap til uansvarlige mennesker.

Her sier han også at han ikke han ikke føler noen skyld for at amerikanere brakte slaver til USA. Heller ikke for at de hvite tok landet fra urinnbyggerne som var der før dem.

– De var egoistiske og forsøkte å beholde det for seg selv, sa Wayne.

John Wayne var kjent for sine roller i westernfilmer. Foto: AP

Det faller også folk tungt for brystet at han brukte det nedsettende ordet «fag» om homoseksuelle.

Sønnen forsvarer

Det er ikke første gang intervjuet med Playboy blir trukket fram når Wayne kritiseres. I mars i fjor forsvarte sønnen Ethan Wayne faren. Han sa da til CNN at det var urimelig å bedømme en person ut fra utsagn i ett intervju.

– Han var likeglad med hvilken rase, kjønn eller seksuell legning folk hadde. Det som betydde noe for ham, var hvor godt man gjorde jobben sin. Han tok folk for det de var.

Les også: Statuer av Kristoffer Columbus rives ned i USA

Los Angeles Times har sjekket med flere ansvarlige i Orange County for å høre om de mener at flyplassen bør skifte navn, men ikke fått noe klart svar.

Protester i mange land

Statuer av personer knyttet til slaveri og kolonialisme, er blitt hentet ned fra sine sokler en rekke steder.

Det er blant annet bestemt at en statue av Theodore Roosevelt skal fjernes fra naturhistorisk museum i New York. Her sitter Roosvelt til hests, flankert av en afrikansk mann og en mann fra en urfolksgruppe.

Statuen av tidligere visepresident John C. Calhoun ble fjernet fra Charleston for noen dager siden. Han forsvarte blant annet slavehold. Foto: Sean Rayford / AFP

I belgiske Antwerpen er en statue av kong Leopold II fjernet.

I Sør-Afrika har demonstranter protestert mot en statue av landets første statsminister fra boerkrigen. På Grønland ble det protestert mot en statue av den norske misjonæren Hans Egede på en høyde utenfor Nuuk.

Noen statuer er blitt fjernet av lokale myndigheter, mens andre er revet over ende av demonstranter og aktivister.