Demokrater håper på annen kandidat enn Biden

– Hvis president Biden er den nominerte mot Donald Trump, vil jeg støtte ham som jeg har gjort tidligere. Men jeg har mot til å spørre om han er vårt beste alternativ, sier Tamie Wilson.

Hun kjemper om en plass i kongressen for delstaten Ohio.

STÅR PÅ VALG: Tamie Wilson kjemper om en plass i kongressen for Demokratene, og er redd Biden kan stå i veien for det. Foto: tamiewilson.com

– Hvis Demokratene ønsker å vinne, må vi gjøre det bedre. Situasjonen er for viktig til å ikke gjøre noe, sier hun til Fox News.

Hun er redd et republikansk parti med Donald Trump i spissen vil føre landet i en mer ekstrem retning.

Flere roper varsku

Hun er ikke alene om på uttrykke bekymring etter Joe Bidens opptreden.

I debatten mot Trump rotet Biden flere ganger. Han virket stiv i mimikken, blandet tall og mistet tråden midt i en setning.

Presidenten bør trekke seg fra valgkampen av hensyn til landet, skrev New York Times på lederplass.

På vei til en pengeinnsamling lørdag hevdet Biden at velgerne har reagert annerledes enn mediene.

Han kommenterte lederartikkelen i New York Times, og poengterte at de også skrev at Trump løy gjennom hele debatten.

Tidligere Iowa-senator Tom Harkin har sittet sammen med Biden i senatet i flere tiår.

Nå ber han sittende demokratiske senatorer jobbe for en ny kandidat til presidentvalget.

– Alle sittende demokratiske senatorer bør skrive til Biden og be ham om å fristille sine delegater og gå til side slik at de kan velge en ny kandidat, skriver Harkin i et brev til venner som CNN har fått tilgang til.

KRITISK BREV: Tom Harkin sammen med Hillary Clinton i 2015. Foto: JOSHUA LOTT / Reuters

Harkin (84) skriver ifølge CNN at det fortsatt er tid til en kursendring og en ny demokratisk kandidat som han mener vil «gi energi til partiet på alle nivåer og fange interessen til allmennheten – hvorav mange ønsker et alternativ til Trump.»

Fortsatt støtte fra Obama

Men de kritiske røstene er foreløpig få. Ingen av toppene i partiet har bedt om Bidens avgang.

Tidligere speaker Nancy Pelosi og California-guvernør Gavin Newsom har begge sagt at de støtter Biden.

Ekspresident Barack Obama var raskt ute med å si at alle kan ha en dårlig dag.

– Dårlige debattkvelder skjer. Stol på meg, det vet jeg, skrev Obama i et innlegg på X.

Selv om enkelte demokratiske stemmer antyder at Biden bør trekke seg, er de toneangivende demokratene opptatt av å markere at det er et veivalg som er langt viktigere enn hvem som vinner en TV-debatt.

– Dette presidentvalget er et valg mellom en som har kjempet for vanlige folk i hele sitt liv og en som kun bryr seg om seg selv. Gårsdagen endrer ikke på dette, skrev Obama.

Visepresident Kamala Harris sier Biden selv har erkjent at han ikke var på sitt beste under debatten. Men hun mener det er viktigere ting som står på spill under årets presidentvalg som hun omtaler som det viktigste noensinne.

STÅR VED BIDENS SIDE: Kamala Harris i Las Vegas fredag. Foto: Ronda Churchill / AP

– For det første har det aldri vært viktigere. For det andre kunne ikke kontrasten i dette valget vært større. Og for det tredje tror vi på vår president Joe Biden, og vi tror på det han står for, sa Harris til velgere i Nevada.

Ifølge Variety vurderer flere toppdonorer å trekke seg, men ingen har stått fram offentlig.

Nekter å trekke seg

Etter den flaue seansen torsdag, klarte Biden å rette opp noe av inntrykket da han talte til sine egne fredag.

Han fleipet med sin egen prestasjon, og la til at «når du blir slått ned, så reiser du deg opp igjen»

– Jeg går, prater og debatterer ikke så bra som før. Men jeg kan det jeg kan: jeg kan fortelle sannheten. Jeg kan skille rett og galt. Jeg kan denne jobben! sa en piggere Biden til jubel fra tilhengerne, som ropte «fire nye år».