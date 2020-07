Demokratenes stjerneskudd anklager republikansk kollega for trakassering

Tidligere uka meldte nettstedet The Hill at de to kongressmedlemmene Alexandria Ocasio-Cortez og Ted Yoho hadde en opphetet diskusjon, i kjølvannet av en avstemning om politireformer.

Ordvekslingen, som ble overhørt av en reporter, endte med at Yoho på vei vekk fra samtalen skal ha sagt «jævla kjerring» («fucking bitch»), høyt nok til at både Ocasio-Cortez og en The Hill-journalist overhørte det.

Yoho adresserte selv hendelsen fra talerstolen i Representantenes hus onsdag.

Han beklaget da at samtalen på trappa i Kongressen ble avsluttet på en brå måte, men avviste samtidig å ha brukt nedsettende ord om sin kvinnelige kollega.

– Etter å ha vært gift i 45 år, med to døtre, er jeg veldig bevisst på språket mitt. De stygge tingene pressen hevder jeg sa, ble aldri sagt til mine kolleger. Hvis de tolkes slik beklager jeg misforståelsen, sa Yoho, ifølge ABC News.

– Tydelig at han ikke ønsker å si unnskyld

Den unnvikende unnskyldningen falt ikke i god jord hos Ocasio-Cortez, som i 2018 ble den yngste kvinnelige representanten i Kongressen noensinne.

Torsdag adresserte hun Yohos kommentarer fra talerstolen, og brukte hans oppførsel som et eksempel på en kultur som aksepterer stygt språk rettet mot kvinner.

Et klipp TV-kanalen C-SPAN har lagt ut av talen er spilt av over 11 millioner ganger.

– Foran reportere kalte Yoho meg en «fucking bitch». Dette er ordene som ble brukt for å beskrive en kongressmann, sa Ocasio-Cortez, som sier hun ikke trenger en beklagelse fra Yoho.

– Det er tydelig at han ikke ønsker det. Det er tydelig at han ikke vil det, selv om han får muligheten. Og jeg vil ikke ligge oppe om nettene og vente på en unnskyldning fra en mann som ikke angrer på å ha brukt skjellsord mot kvinner.

Ocasio-Cortez tok torsdag et kraftig oppgjør med et hun beskriver som en ukultur som aksepterer stygt språk mot kvinner. Foto: AP

– Jeg er også noens datter

30-åringen, som ble politisk aktiv da hun jobbet for valgkampen til Bernie Sanders, anklaget også Yoho for å bruke «kvinner, våre koner og døtre» som et skjold for å unnskylde dårlig oppførsel.

– Mr. Yoho sa at han har en kone og datter. Jeg er to år yngre enn Mr. Yohos yngste datter. Jeg er også noens datter. Faren min er ikke i live, og kan heldigvis ikke se datteren sin bli skjelt ut på denne måten. Å ha en kone gjør deg ikke til en bra mann. Å behandle folk med verdighet og respekt gjør deg til en bra mann.

– Jeg er her fordi jeg ønsker å vise foreldrene mine at jeg er datteren deres, og at jeg ikke ble oppdratt til å ta imot slikt fra menn.

Publikum passerer et åsted for en skyteepisode i Brooklyn i New York forrige uke. Foto: John Minchillo / AP

Kranglet om kriminalitet

Ocasio-Cortez kraftige oppgjør med Yoho har fått mye ros, særlig blant politiske meningsfeller i sosiale medier.

The New York Times påpeker samtidig at den ordrette gjengivelsen av skjellsord fra talerstolen utgjør et brudd på normene i et av de øverste politiske organene i USA.

Den opprinnelige konfrontasjonen skal ha begynt med at republikaneren Yoho kalte Ocasio-Cortez «motbydelig» fordi hun hevdet at økningen i voldshendelser i New York den siste tiden kan ha sammenheng med fattigdom og arbeidsledighet som følge av koronakrisen.

– Du har gått fra vettet, skal Yoho ha sagt, ifølge The Hill.

Ocasio-Cortez skal ha svart at Yoho var frekk, før Yoho ifølge Ocasio-Cortez og The Hill kom med den nedsettende karakteristikken av sin kvinnelige kollega.

Brian Kaverny, en talsmann for Yoho, nektet tidligere i uka for at Yoho kalte Ocasio-Cortez en «kjerring», men hevdet at han kom med en kort kommentar på vei vekk fra samtalen, der han oppsummerte sitt syn på demokratens politikk: «Bullshit».

Den siste tiden har diskusjonen Donald Trump gjort kampen mot økende kriminalitet i flere amerikanske storbyer til en kjernesak inn mot presidentvalget 3. november.