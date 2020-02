Nattens tv-debatt er den siste før valget i Sør-Carolina lørdag og «supertirsdag» neste uke når 14 andre delstater går til urene.

Etter at han vant klart i Nevada var Bernie Sanders utpekt som favoritt da debatten startet. Dermed måtte han også tåle kraftige angrep fra de andre kandidatene.

Sanders plan om å innføre et offentlig finansiert helsevesen for alle amerikanere skaper splid og uenighet. Mens motstanderne mener det blir for dyrt, hevder Sanders tvert imot at det offentlige vil spare penger på dette og viste til flere undersøkelser.

DEBATT: Fra venstre tidligere borgermester i New York City Mayor Mike Bloomberg, tidligere ordfører i South Bend Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren fra Massachusetts og senator Bernie Sanders fra Vermont under Demokratenes debatt i Charleston i South Carolina tirsdag kveld. Foto: Patrick Semansky / AP

Påstander om Russland-støtte

I tillegg måtte 78-åringen blant annet forsvare seg mot påstander om at Russland skal ha forsøkt å støtte valgkampen hans, noe han avviste på sterkeste. Motstanderne sto likevel på sitt.

– Russerne vil ha kaos, og tenk dere hvordan valget vil bli i 2020 dersom vi skal ha en kamp mellom Bernie Sanders og Donald Trump, sa Pete Buttigieg.

Også New Yorks tidligere borgermester og milliardær Michael Bloomberg måtte tåle aggressive angrep, nok en gang fra senator Elizabeth Warren, som beskyldte milliardæren for å ha bedt en ansatt foreta en abort da hun fortalte hun var gravid.

Bloomberg avviste anklagen og sa at han aldri hadde sagt noe slik til en ansatt.

I en telefonkonferanse med journalister, peker strategen Dan Kannin på det flere demokrater har signalisert: Tv-debatten i kveld må handle om én kandidat – og det er Bernie Sanders.

Michael Bloomberg retter skytset mot Bernie Sanders. Han hevder senatorer ikke har det som trengs for å vinne tilbake Det hvite hus. Foto: GEORGE FREY / AFP

– Måtte handle om Bernie Sanders

Det var på forhånd ventet at de andre kandidatene ville bruke mye tid på å angripe Bernie Sanders i tirsdagens debatt.

I en telefonkonferanse med journalister få timer før debatten, pekte strategen Dan Kannin på det flere demokrater har signalisert: At TV-debatten måtte handle om Bernie Sanders.

Kannin jobber for Michael Bloomberg-kampanjen. Han varsler at det brygger opp til Sanders-storm.

– I denne konkurransen kan noen, med et lite flertall av stemmene, få en uforholdsmessig stor andel av delegatene, sier Kannin.

VALGKAMP: Bernie Sanders har den siste tiden drevet valgkamp i Texas, der forhåndsstemmingen er i gang. Texas er en av de mange delstatene som stemmer på «supertirsdag» neste uke. Foto: Drew Angerer / AFP

Det diskuteres nå om partiets nominerte skal være den som får flest stemmer eller et flertall av stemmene på landsmøtet i juli.

Sanders er foreløpig alene om å mene at personen med flest stemmer, ikke nødvendigvis majoriteten av stemmene, bør bli partiets presidentkandidat.

Bernie Sanders har tatt over ledertrøya og de fleste målinger, nasjonalt og lokalt, peker nå i hans retning. Mye kan bli avgjort i løpet av mars.

Bloomberg-kampanjens strategi er, ifølge Politico, å overbevise velgere om at Bernie Sanders er for splittende til å slå Trump i november.

Også Pete Buttigieg, den eneste som hittil har slått Sanders i en delstat, ga på forhånd gamle uttalelser nytt liv i en video lagt ut på Twitter før tirsdagens debatt, for å understreke det han mener er Sanders' svakheter.

Videoen som distribueres viser Bernie Sanders snakke varmt om Cubas leder Fidel Castro og sandinistene i Nicaragua. Sanders dro også til Sovjetunionen på bryllupsreise for over tretti år siden.

Partieliten frykter president Sanders

Bernie Sanders vant med klar margin i Nevada sist helg, med nesten 47 prosent av stemmene.

– Denne grasrotbevegelsen er ustoppelig. La oss sammen vinne den demokratiske nominasjonen, beseire Trump og forandre landet, skrev Bernie Sanders på Twitter.

Etter seieren i Nevada gikk alarmen flere steder.

Sanders kunne vise til et større mangfold enn tidligere. Ikke bare unge møtte opp. Ikke bare de mest venstreorienterte stemte på ham i Nevada. Det kan bety at Sanders klarer å bygge en bro over gapet mellom progressive og moderate.

Partieliten er utrygge på hvordan en president Sanders vil styre og få gjennomført politikken i Kongressen.

Det er en utbredt frykt for at Sanders følger i Donald Trumps fotspor og tyr til det administrative verktøyet, presidentfullmakt, som ikke trenger Kongressens godkjennelse.

Magasinet Vanity Fair mener Sanders utfordrer grunnholdningen om at USA ikke er et sosialistisk land. De trekker fram hans styrker som kandidat og stiller spørsmålet hva om Sanders faktisk er den eneste som kan bli valgt?

– Mediene tar feil om Sanders

Spaltisten Mehdi Hasan hos nettstedet The Intercept mener alt mediene og ekspertene har fortalt om Sanders er feil.

Hasan mener man må tilbake til invasjonen av Irak i 2003 for å finne et annet eksempel der media og politikereliten er såpass i utakt med forholdene på bakken.

– Sanders har like store sjanser for å vinne over Trump som andre. Kanskje til og med bedre sjanser, skriver Hasan.

Han mener oppslutningen i de tre første delstatene gjør til skamme påstandene om at amerikanerne ikke vil stemme på en selverklært sosialist.

Frykter Sanders tar partiet med seg

Skulle Sanders stikke av med nominasjonen, vil det få konsekvenser for andre som stiller til valg i Kongressen eller delstaten, mener den sentrumsorienterte tenketanken Third Way.

USA har ikke tidligere valgt en president som står så langt til venstre som Bernie Sanders. Dette kan slå inn i kampen om å kontrollere Representanthuset og Senatet.

I et innlegg i The Washington Post skriver tenketankens Jon Cowan og Jim Kessler at Sanders ideologi er det samme som å ikke vinne presidentvalget.

– Sanders kommer til å se et opptog av demokrater i vippestater som løper fra hans agenda, ikke mot den, hevder de.

I dag er Bernie Sanders den kandidaten som har mest penger på konto, om en ser bort fra milliardærene. Hans trofaste base har ikke bare skrevet ut sjekker, men de dukker også opp når Sanders driver valgkamp.

Uenige om Sanders vinner på krangling

Til tross for panikk og nervøsitet enkelte steder, gir flere senatskolleger tommelen opp til Sanders, skriver Politico.

Ifølge artikkelen verdsettes senator Sanders for den politiske bevegelsen han har dyrket fram de siste fem åra. En grasrotbevegelse som holdt på å velte Hillary Clinton i 2016.

Donald Trump kan smykke seg med en like trofast tilhengerskare.

Kommentatorer som tilhører høyrefløyen i partiet har argumentert med at Sanders tjener på et stort felt der moderate demokrater kjemper om stemmene.

Ingen har gitt tegn til å legge inn årene ennå. Visepresident Joe Biden, senator Amy Klobuchar, tidligere borgermester Pete Buttigieg og, til en viss grad, milliardærene Michael Bloomberg og Tom Steyer, ser ut til å kjempe om de samme stemmene og delegatene.

Kritikere mener de ikke er riktig at forholdene på bakken endres i stor grad selv om det skulle bli et løp mellom Sanders og en av de moderate.

I Iowa fikk de moderate kandidatene Buttigieg, Klobuchar og Biden til sammen 54 prosent av stemmene mens venstrefløyen til Sanders og Warren endte på 44 prosent.

I New Hampshire fikk de tre moderate 53 prosent av stemmene mens de to progressive fikk 35 prosent, skriver The Intercept.

I Nevada fikk Sanders flere stemmer enn Buttigieg, Klobuchar og Biden klarte å få samlet. Denne delstaten er mer fargerik enn Iowa og New Hampshire.

Israel-lobbyen følger med på Sanders

Dersom Sanders vinner nominasjonen, blir han den første jødiske presidentkandidaten for et stort parti i USA. Kritikere på høyresiden hevder at Sanders ikke er Israel-vennlig nok.

– Amerikansk utenrikspolitikk må ikke bare handle om å være pro-Israel. Vi må samtidig være pro-Palestina, sa Sanders i Demokratenes presidentdebatt før jul.

Bernie Sanders kaller også Israels statsminister Benjamin Netanyahu for en rasist, skriver nettavisen Times of Israel.

Avis støtter Buttigieg

Sør-Carolina er den fjerde delstaten som velger hvem de vil ha som partiets presidentkandidat. Før avstemmingen lørdag, har delstatens nest største avis, The State, stilt seg bak Pete Buttigieg.

Det er avgjørende for Demokratene at de nominerer en energisk, disiplinert kandidat i kampen mot president Donald Trump, skriver avisa i sin begrunnelse.

Demokratene trenger en kandidat som fører amerikanere sammen, heter det.

