Selv om det er nesten to år til de første primærvalgene, har de som vil bli Demokratenes kandidat allerede startet arbeidet.

Onsdag 7. november i år, dagen etter kongressvalget, vil øynene til det politiske USA bli rettet mot presidentvalget i 2020.

President Donald Trump har for lengst gjort det klart at han stiller til gjenvalg for republikanerne.

Allerede fem timer etter at han var tatt i ed som president 20. januar i fjor, sendte han inn papirer til Den føderale valgkommisjonen der han registrerte seg som kandidat i 2020.

Nå er spørsmålet hvem Demokratene vil velge til å utfordre ham.

20–30 navn

Jim Messina ledet Barack Obamas valgkamp i 2012. – De gode nyhetene for Demokratene er at det er 24 personer som tenker at de bør prøve å bli president. Det er et historisk lag, sier han til ABC News. Foto: STAN HONDA / Afp

I de mange spekulasjonene i amerikanske medier er det 20–30 navn som nevnes ofte.

Flere forhold ligger til grunn for hvilke navn kommentatorene trekker frem som sannsynlige kandidater:

Reiser de ofte til delstatene som er viktige i primærvalgene?

Har de inntatt politiske posisjoner som vil bli viktige i nominasjonskampen?

Har de begynt å rekruttere profesjonelle valgmedarbeidere?

Regner man med at de er i stand til å samle inn de enorme beløpene som kreves?

NRK har sett på en del av navnene som nevnes av blant andre CNN, NBC, Politico og Election Central og hva som taler for og mot deres kandidaturer.

Tidligere visepresident Joe Biden under en tale for kongresskandidat Conor Lamb i Pennsylvania 6. mars i år. Biden planlegger å holde taler over hele USA til støtte for kandidater før høstens kongressvalg, noe som vil gi ham mye godvilje før en eventuell valgkamp. Foto: Gene J. Puskar / AP

Joe Biden

Joe Biden (75) er den som jevnt over gjør det best på meningsmålingene om hvem folk ønsker seg som Demokratenes kandidat. Med en oppslutning på fra 20 til over 30 prosent ligger han langt foran alle de andre mulige kandidatene.

Biden nyter godt av at han etter åtte år som visepresident under Obama er kjent i brede lag. Samtidig peker flere kommentatorer på at det som er blitt kalt hans noe sleivete stil, kan bidra til å folkeliggjøre ham og være et pluss.

Politisk regnes Biden å høre hjemme i sentrum i det demokratiske partiet, noe som kan være et problem for ham ettersom aktivistene som dominerer i primærvalgene gjerne hører hjemme lenger til venstre.

Han største problem anses å være at han fyller 78 år få dager etter valget i 2020. Ikke bare vil han dermed være den eldste presidentkandidaten noensinne, han vil også være over tre år eldre enn Donald Trump. Det vil gjøre det umulig for Demokratene å bruke sin kandidat til å appellere til yngre velgere.

Bernie Sanders

Bernie Sanders (76) har en like klar annenplass på meningsmålingene som Joe Bidens førsteplass.

På samme måte som Biden er han kjent over store deler av USA. I Sanders tilfelle skyldes det hans innsats i kampen mot Hillary Clinton i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat ved forrige valg.

Selv om han til slutt tapte kampen, vant han 23 delstater og trakk til seg entusiastiske tilhengere som kan hjelpe ham i en ny valgkamp.

Sanders har hverken bekreftet eller benektet at han stiller som kandidat, men politiske kommentatorer har festet seg ved hans mange reiser til delstater som blir viktige i nominasjonskampen.

Senatorene Elizabeth Warren (bak) og Bernie Sanders (foran) er blant favorittene til å vinne den demokratiske presidentnominasjonen. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Sanders sliter med det samme aldersproblemet som Biden. Han er halvt år eldre enn sin potensielle rival og vil dermed også være eldre enn Trump på valgdagen.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren (68) er den tredje som skiller seg ut på meningsmålingene så langt.

Hun er senator fra delstaten Massachusetts, en delstat som har fostret flere demokratiske presidentkandidater enn noen annen de siste 60 årene.

Warren er regnet som en favorittene på Demokratenes venstreside blant annet fordi hun har kommet med kraftig kritikk av finansnæringens makt i amerikansk politikk.

Selv om Warren med sine 68 år er noe yngre enn Donald Trump, har også hun et problem med å skille seg ut fra ham når det gjelder appellere til yngre velgere.

Kamala Harris har blant annet markert seg som en sterk tilhenger av våpenkontroll. Foto: Denis Poroy / AP

Kamala Harris

Kamala Harris (54) ble valgt som senator fra California i 2016 og er den av nykommerne i Washington som har fått mest omtale som en mulig presidentkandidat.

Muligheten for at hun kan bli den første presidenten som er både svart og kvinne tiltaler mange i partiet.

Hvis hun kan vinne primærvalgene i både hjemstaten California og flere av sørstatene – der svarte velgere er viktige i demokratenes primærvalg – kan hun bli vanskelig å slå.

Som andre mulige kandidater fra California har hun også fordelen av være fra delstaten som bidrar mest til Demokratene og dermed skaffe seg en solid valgkamppott.

Corey Booker

Senator Corey Booker (48) fra New Jersey er kjent som en god taler.

Senator Corey Booker fra New Jersey er en av favorittene blant de noe yngre kandidatene. Foto: Pete Marovich / AFP

Han var nær ved å bli plukket som Hillary Clintons visepresidentkandidat i 2016, men ble vraket til fordel for Tim Kaine.

Booker har også en personlig heltehistorie som kan hjelpe ham i valgkampen.

Som borgermester i Newark i 2012 løp han inn i et brennende hus og reddet ut en kvinne. Booker pådro seg annengrads forbrenninger og røykskader under redningen, skriver The Star-Ledger.

Kirsten Gillibrand

Kirsten Gillibrand (51) er senator fra New York og er sammen med Harris og Booker blant dem som nevnes oftest av de noe yngre senatorene.

Hun har i årevis kjempet for kvinners rettigheter og står derfor sterkt blant de mange kvinnelige aktivistene i det demokratiske partiet.

Gillibrand ledet an i kampen for få sin demokratiske senatorkollega Al Franken til å trekke seg etter at han var blitt anklaget for seksuell trakassering.

Samtidig har hennes kamp mot trakassering gjort at mange demokrater mener at hun vil være en spesielt sterk kandidat mot Donald Trump, skriver CNN.

John Delaney

Kongressrepresentant John Delaney (54) er den eneste som så langt har erklært at han vil bli Demokratenes kandidat.

Han erklærte seg som kandidat 28. juli 2017 – 1194 dager før valget – noe som er langt tidligere enn noen annen seriøs kandidat har gjort før.

Delaney, som ble valgt inn i kongressen i 2012, sier at han kastet seg så tidlig inn i valgkampen for å ha tid til å gjøre seg mer kjent blant folk.

Han har allerede gjennomført over 100 politiske møter i Iowa og New Hampshire, de to delstatene der de første slagene om landsmøtedelegater skal stå.

Kongressrepresentant John Delaney er den eneste som så langt har erklært at han vil bli Demokratenes kandidat. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Martin O’Malley

Martin O’Malley (55) var guvernør i delstaten Maryland fra 2007 til 2015.

Han prøvde å vinne nominasjonen i 2016, men druknet i kampen mellom Clinton og Sanders og fikk lite oppslutning. Samtidig ble han jevnt over oppfattet positivt blant mange velgere.

Et problem for O’Malley er at John Delaney allerede har erklært sitt kandidatur.

Begge er fra delstaten Maryland, en delstat som vanligvis har vært regnet for som liten til å hjelpe frem én kandidat.

Julian Castro

Julian Castro (43) var boligminister under Barack Obama og har tidligere vært borgermester i San Antonio i Texas.

Han har flere ganger, blant annet til CNN, sagt at han er «interessert» i å stille som presidentkandidat.

Julian Castro er regnet som en av de kommende stjernene i Det demokratiske partiet. Hans ett minutt yngre tvillingbror Joaquin er også aktiv og sitter i Representantenes hus. Foto: Pablo Martinez Monsivais / Ap

En av Castros styrker er at han vil kunne samle mye støtte blant velgere med latinamerikansk bakgrunn, en velgergruppe som er sterk blant Demokratene.

Som en av de aller yngste kandidatene vil han også kunne appellere til de mange unge som er aktive i Demokratenes primærvalgkamp.

Andrew Cuomo

Andrew Cuomo (60) har vært guvernør i New York siden 2011 og var også boligminister under Bill Clinton.

Hans far, Mario Cuomo, var regnet som favoritt til å bli Demokratenes kandidat i både 1984 og 1988, men lot være å stille til valg.

Den dag i dag regner mange Mario Cuomo som «den beste kandidaten som Demokratene aldri fikk».

Andrew Cuomo er et av Det demokratiske partiets mest kjente navn, men kan få problemer med å appellere til venstresiden i partiet.

Som guvernør i New York har han imidlertid historien på sin side – fire ganger før har New York-guvernører blitt president, flere enn noen annen delstat.

Tim Kaine

Tim Kaine (60) er senator og tidligere guvernør fra Virginia.

Det som gjør ham aktuell som presidentkandidat er at han var Hillary Clintons visepresidentkandidat ved valget i 2016.

Plassen ved Clintons side gjorde at han fikk mye oppmerksomhet og han er dermed bedre kjent i folket enn mange av de andre aktuelle.

Samtidig er mange i partiet fortsatt sinte på Hillary Clinton fordi hun tapte for Donald Trump. Den motviljen kan også ta med seg Tim Kaine, ikke minst fordi han ikke sto frem som særlig karismatisk under 2016-valgkampen.

Eric Garcetti

Eric Garcetti (47) er borgermester i Los Angeles. Det betyr at han leder USAs nest mest folkerike by i landets mest folkerike delstat, en klar fordel ved valg.

Garcetti har flere ganger, blant annet til Los Angeles Times, sagt at han vurderer å stille som kandidat.

Han har allerede reist flere ganger til Iowa og New Hampshire, reiser som er lite naturlige for en borgermester, men svært viktige for en med presidentdrømmer.

Mot Garcetti taler at ingen borgermester tidligere har blitt president. Selv svarer han på det med å si at før Obama hadde ingen svarte blitt president og før Trump hadde ingen realitystjerne blitt president.

Los Angeles-ordfører Eric Garcetti på premieren til «Star Wars: The Last Jedi» i desember i fjor. Som ordfører i Los Angeles har Garcetti gode kontakter inn i Hollywood, tradisjonelt en av de viktigste giverne til demokratiske kandidater. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Terry McAuliffe

Terry McAuliffe (61) var guvernør i delstaten Virginia frem til januar i år.

Virginia er regnet som en vippestat, og ved å bli valgt til guvernør viste McAuliffe at kan appellere til velgere utenfor det demokratiske partiet.

McAuliffe ledet Bill Clintons presidentvalgkamp i 1996 og Hillary Clintons kampanje for å bli nominert som Demokratenes presidentkandidat i 2008.

Hans nære forhold til Clinton-familien anses som både en styrke og en svakhet.

Han vil kunne få hjelp av mange Clintons venner og økonomiske støttespillere, men samtidig mener mange at Demokratene er lei av Clintonene og vil ut av familiens skygge.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey på premieren på Disneys «A Wrinkle in Time» i februar i år. Sju år etter at hun at hun la ned talkshowet «Oprah» er hun fortsatt en av USAs aller største stjerner. Foto: ROBYN BECK / AFP

Valget av Donald Trump til president har gjort at kommentatorer er langt mer åpne for at ikke-politikere kan vinne frem i valgkampen.

Den som så langt ser ut til å ha tjent mest på det er Oprah Winfrey (64).

Så langt er det riktignok langt fra klart om hun er villig til å stille, men kaster hun seg inn i kampen har hun flere sterke sider.

Hun er utvilsomt medievant og hun kan regne med stor oppslutning blant både svarte og kvinner, to grupper som er sterke i Det demokratiske partiet.

Med en anslått formue på 2,7 milliarder dollar, over 21 milliarder norske kroner, har hun også nok penger til å finansiere sin egen valgkamp, om hun velger å stille.

Samtidig frykter mange at hennes mangel på politisk erfaring vil skape problemer for henne under en hard valgkamp.

Lang liste

I tillegg til navnene over nevnes en serie andre muligheter. Navn på listen er senatorene Chris Murphy (44) og Amy Klobuchar (57) og kongressrepresentanten Tim Ryan (44).

Noen store navn har allerede gjort det klart at de ikke blir kandidater i 2020.

Blant dem er mor og datter Clinton, Hillary (70) og Chelsea (38) og Michelle Obama (54).

Facebook-gründeren Mark Zuckerberg (33) har tidligere vært nevnt som en mulighet, men de siste ukers avsløringer om Facebook og personvern har svekket hans muligheter kraftig.

Kan slå Trump

Ifølge nettstedet FiveThirtyEight sier bare 40,5 prosent av amerikanske velgere at de er fornøyd med jobben som Donald Trump gjør som president.

53,4 prosent sier seg misfornøyd, noe som gir Demokratene gode håp om at de kan vinne over Trump.

En meningsmåling som ble gjort for CNN i januar viste at Trump ville tape mot Joe Biden (57 mot 40 prosent), Bernie Sanders (57 mot 40 prosent) og Oprah Winfrey (57 mot 40 prosent).

De fleste kommentatorene mener imidlertid at det er altfor tidlig å tillegge målingene noen vekt.

I tillegg kommer at amerikanske presidenter i hovedsak blir gjenvalgt når de stiller til gjenvalg, særlig dersom økonomien går noenlunde godt.

Supertirsdag 3. mars

Primærvalgene kommer etter all sannsynlighet til å starte med valgmøter i Iowa og primærvalg i New Hampshire i januar 2020.

De endelige datoene for alle delstatenes primærvalg er ikke klare ennå, men det er allerede klart at Supertirsdag blir 3. mars 2020.

Da skal blant annet USAs to mest folkerike delstater, California og Texas, ha primærvalg sammen med minst seks andre delstater, skriver Election Central.