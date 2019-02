Demokratenes 2020-kandidater angriper Trump etter talen om rikets tilstand

Senator Cory Booker, som i forrige uke lanserte sitt presidentkandidatur, var raskt ute på Twitter med å kritisere Trump.

– Det kreves mer enn å nikke i retning av enhet i begynnelsen av en tale for å samle landet vårt. Presidenten vår har brukt de to siste årene på drive oss fra hverandre. Handling betyr mer enn ord, skriver Booker.

Sukk tok av på Twitter

En av de andre kandidatene, New York-senatoren Kirsten Gillibrand, ble filmet mens hun sukket oppgitt over Trump under talen.

Klippet av den sukkende Gillibrand har spredd seg raskt på Twitter og Gillibrand var raskt ute med å be om donasjoner til sin valgkamp.

– President Trump har hatt år på å samle landet, men i stedet har han valgt å dele landet langs omtrent alle skillelinjer han kan tenke seg, sier Gillibrand.

Første svarte kvinne

Etter tradisjonen får partiet som ikke har presidenten, TV-tid til å svare på talen om rikets tilstand.

I år hadde Demokratene valgt Stacey Abrams, en svart kvinne som i november tapte guvernørvalget i Georgia med knapp margin.

Til tross for at hun tapte guvernørvalget, er Abrams regnet som en kommende stjerne innen partiet. Hun er den første svarte kvinne som har fått det ærefulle oppdraget med å svare presidenten.

Abrams la særlig vekt på den delvise nedstengningen av det føderale statsapparatet som varte i 35 dager.

Det var tidenes lengste «shutdown» i USA. 800.000 statsansatte var enten permittert eller måtte jobbe uten å få utbetalt lønn.

– Nedstengningen var et stunt igangsatt av presidenten, sa Abrams.

Hun anklaget Trump og Republikanerne for å la vanlige amerikanere i stikken og skape partipolitisk og kulturell splid.

– Vi lykkes ikke alene. I disse tider når tidene er tøffe, kan vi fortsette fordi våre venner og naboer vil være der for oss, sa Abrams.