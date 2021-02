Dag to av riksrettssaken mot Donald Trump startet 1800, og i dag er det aktoratet som har 16 timer til å legge fram bevis

Kongressrepresentant Jamie Raskin, og de andre som fører saken på vegne av det demokratiske flertallet i Representantenes hus, skal blant annet vise upublisert video fra noen av de mange sikkerhetskameraene inne i kongressen, ifølge Washington Post.

–Vi vil bevise at president Trump slett ikke var noen uskyldig observatør til det som skjedde 6. januar slik han har hevdet. Han forlot sin rolle som president og ble opprørsleder i stedet.

Det han gjorde var det største sviket mot presidenteden i USAs historie, sa Raskin da dagens høring i Senatet startet.

Han sa senatorene skal få se, høre og fordøye beviser i kveld og ba lærere og foreldre om å skåne barn fra noen av bildene som skal vises.

Mer enn 200 demonstranter er så langt iltalt for ulike kriminelle handlinger etter det som skjedde på tampen av en stor demonstrasjon til støtte for president Trump.

-Trump kunne ha stanset angrepet

Kongressrepresentant Joe Neguse sier demokratene vil bevise at Trump provoserte fram angrepet på Kongressen og fikk demonstrantene til å tro at det var deres patriotiske plikt. Trump lovet også å beskytte dem.

Demokratene har delt bevisene sine inn i tre kategorier:

Provokasjonen

Selve angrepet

Skadevirkningene.

– Tenk på dem som mistet livet den dagen. Og tenk på hva som ville skjedd om Trump hadde gått på Twitter eller på tv med en gang og bedt demonstrantene gi seg.

I stedet ventet han flere timer før han sa: Dere er veldig spesielle og vi elsker dere. Nå kan dere gå hjem, sa Neguse.

–Trump beredte grunnen i flere måneder

Allerede 19.juli sa president Trump at han ikke kunne love at han ville støtte en fredelig maktovertaksele.

–I tweet etter tweet kom han med omfattende anklager om valgjuks lenge før valget fant sted. Han sa at han ikke trodde det ville bli noen maktovertakelse, men en "fortsettelse." sier kongress representant Joaquin Castro.

–Trump fikk tilhengerne sine til å tro at den eneste måen than kunne tape på var hvis valget var rigget. kan dere forestille dere å si noe slikt til velgerne deres, fortsetter Castro og appellerer til senatorene i salen.

Kan gå raskere enn ventet

Demokratene og Trumps advokater har 16 timer hver til å legge fram bevis for Senatet.

Det er ventet at bevisframleggelsen vil ta kortere tid enn dette.

Begge parter ønsker å få riksrettssaken unnagjort i løpet av uka, ifølge Washington Post.

Etter at bare 6 republikanske senatorer i går stemte for at saken kan fortsette, er det svært usannsynlig at partiet vil være med på finne Trump skyldig i tiltalen om å ha oppfordret til vold mot amerikanske myndigheter.

Det skal 67 stemmer til for å dømme Trump, og 17 republikanske senatorer må dermed være med på å dømme ham.

Trump etterforskes i Georgia

Samtidig som en svært politisert riksrettssak er i gang i Washington har påtalemyndigheten i Atlanta startet etterforskning av forsøk på å få omgjort valgresultat i delstaten Georgia.

Kriminalsaken kommer etter at Trump to ganger ringte byråkrater i Georgia som var ansvarlige for gjennomføringen av presidentvalget der og ba dem omgjøre Joe Bidens valgseier.

Like før stormingen av kongressen 6. januar forsøkte Donald Trump å presse innenriksministeren i Georgia til å «finne nok stemmer» til å omgjøre valgresultatet i Donald Trumps favør før det ble sendt over til Kongressen for formell godkjenning.

