Demokratene vil ha Muellers hemmeligheter

Muellers langvarige etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget endte uten noen konklusjon om hvorvidt Donald Trump eller noen av hans nære medarbeidere samarbeidet med russere for å påvirke valgresultatet i 2016.

Sentrale deler av rapporten var imidlertid sensurert, og forsøk på å få utlevert hele rapporten har ikke ført frem.

I forrige uke kunngjorde Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, at huset innleder prosessen som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.

Det betyr nye muligheter til å kreve dokumenter og informasjon, og nå har komiteene i Representantenes hus begynt å sende ut stevninger.

Vil ha usensurert rapport

En av dem krever informasjon fra en hemmelig storjury som ble brukt i Muellers etterforskning.

Robert Muellers rapport er fortsatt bare frigitt i sensurert versjon. Justisminister William Barr fikk kritikk for sitt sammendrag av rapporten, der han hevdet at president Donald Trump ble renvasket. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Vanligvis skal det mye til for å få utlevert informasjon fra en storjury, men i dette tilfellet kan en dommer avgjøre om det er nødvendig i den juridiske prosessen frem mot riksrett, skriver CNN.

I stevningen heter det at detaljer i Muellers rapport om russisk innblanding og forsøk på å hindre etterforskningen kan være relevant for granskingen av Trumps forhold til Ukraina.

De er blant annet interessert i informasjon som gjelder Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans mange forbindelser til Ukraina.

Manafort ble i mars dømt til seks års fengsel, blant annet for å ha gjemt unna penger han tjente som konsulent for prorussiske politikere i Ukraina og for å ha løyet til FBI.

Denne informasjonen er, sammen med detaljer rundt Trumps interesse for Wikileaks, sensurert i den offentliggjorte versjonen av Muellers rapport.

Der står det blant annet at Trump ba Manafort om å holde ham oppdatert etter å ha diskutert Wikileaks-lekkasjene av hackede dokumenter fra Demokratene i 2016.

Rudy Giuliani med Donald Trump under valgkampen. Den tidligere New York-ordføreren er nå presidentens personlige advokat. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Stevner Trumps advokat

Mandag kveld opplyste etterretningskomiteen i Representantenes hus at de vil sende en stevning til Trumps advokat, Rudy Giuliani.

Der vil de kreve å få utlevert alle dokumenter som kan knyttes til Ukraina. I varselet om Trumps samtale med Ukrainas president nevnes Giuliani som en sentral person.

I samtalen sa Trump at han ville få Giuliani til å kontakte Zelenskyj.

Etterretningskomiteen viser også til et CNN-intervju der Giuliani først nekter for å ha bedt Ukraina om å etterforske Joe Biden, før han tilsynelatende likevel bekrefter at han gjorde det.

«I tillegg til denne klare innrømmelsen uttalte du nylig at du er i besittelse av bevis i form av tekstmeldinger, telefondata og annen kommunikasjon, som indikerer at du ikke handlet alene og at andre i tjenestepersoner kan ha vært involvert», heter det i stevningen.

Donald Trump forsøkte å få Ukrainas president til å granske Joe Biden og sønnen Hunter. Ukrainas tidligere riksadvokat har opplyst at det ikke fantes rettslig grunnlag for en slik gransking. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Giuliani skriver på Twitter at han vil vurdere kravene. I stevningen heter det at dersom han ikke gir fra seg det komiteen ber om, vil det være bevis på hindring av etterforskningen.

Tre av komiteene i Representantenes hus har også varslet utenriksminister Mike Pompeo om at han kan vente seg en stevning ganske snart.

De vil også ha justisminister William Barr til å forklare seg i en ny høring.

Ifølge Washington Post skal Barr ha hatt flere møter med utenlandsk etterretning for å be om hjelp i forbindelse med en egen gransking av Russland-etterforskningen.