Demokratene vil granske Trumps Khashoggi-svar

Onsdag takket Trump Saudi-Arabia for lavere oljepriser – en dag etter å ha sagt at USA vil fortsette å være en «stødig partner» av kongeriket, til tross for drapet på den fremtredende journalisten, Jamal Khashoggi. Dette bildet av president Donald Trump (H) og Saudi-Arabias kronprins Mohammad bin Salman al-Saud er tatt er tatt 20. mai 2017 da de deltok på et møte i Riyadh.

Foto: MANDEL NGAN / AFP