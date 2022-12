– Jeg sier ofte at en stemme er en slags bønn, for det samfunnet vi ønsker oss. Dere har bedt en slik bønn ved dette valget, sa Raphael Warnock (D) da han takket for seieren som gir ham plass i senatet i Washington de seks neste årene.

Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Warnock var pastor i borgerrettsikonet Martin Luther Kings gamle kirke i Atlanta før han ble senator i 2020.

De siste månedene har han sloss mot en tidligere fotballstjerne om å representere Georgia i Washington. I det som har vært 2022-valgets dyreste valgkamp.

Med Warnocks knappe seier i Georgia i natt har demokratene gjort et historisk godt mellomvalg til tross for at de tapte flertallet i Representantenes hus i november.

Herschel Walker anerkjenner nederlag. Ha tro på våre folkevalgte ledere, sa Walker fra talerstolen i natt. Foto: ALYSSA POINTER / Reuters

Joe Biden blir den første presidenten siden Franklin Delano Roosevelt i 1944 som får alle partiets sittende senatorer gjenvalgt ved et mellomvalg.

Det skjer selv om Biden har lav oppslutning og USA er inne i økonomisk krise.

President Joe Biden var tydelig fornøyd da det i går kveld gikk mot seier i Georgia. Vi kommer til å vinne, fortalte han på reisen hjem fra Arizona. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Trumps dårlige kandidater

Årsaken er trolig Donald Trump. Warnocks motkandidat, den tidligere fotballstjernen, Herschel Walker, ble kjørt fram av Trump. Trump mente en svart kandidat ville sikre svarte velgere selv om Walker totalt manglet politisk erfaring. Han hadde jo støttet Trumps løgner om valgfusk i 2020.

Tidligere president Donald Trump rekrutterte Herschel Walker. Her møttes de to på et arrangement i Perry, Georgia, 25. september 2021. Foto: DUSTIN CHAMBERS / Reuters

Walkers tap er nok et tap for Trump. Mellomvalget gikk elendig for ham.

I alle de fire viktigste vippestatene var republikanernes kandidater til Senatet lansert og promotert av Trump. Alle fire tapte.

Kort tid etter mellomvalget, lanserte Donald Trump sitt eget kandidatur for Det hvite hus. Flere av hans utplukkede kandidater tapte jevne valg denne høsten. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I Pennsylvania mistet Republikanerne setet til en senator som gikk av, da TV-doktoren Mehmet Oz tapte for demokraten John Fetterman. I Arizona, Nevada og altså nå i Georgia tapte også kandidatene Trump hadde ført fram mot sittende demokratiske senatorer.

Et land delt i to

Raphael Warnock er den første svarte demokratiske senatoren fra sørstaten Georgia, og seieren hans betyr mye i et historisk perspektiv.

Han vant imidlertid med bare med knappe 51 prosent av stemmene. Mange mente han burde vunnet med mer, og hadde ikke den republikanske kandidaten vært så dårlig, ville partiet kanskje ha vunnet.

Les også: Georgia: Årets dyreste og siste valg i USA

For delstaten Georgia er delt på midten politisk og var et av stedene det var mest bråk etter valget for to år siden fordi det var så jevnt.

Nå i november ble den sittende republikanske guvernøren Brian Kemp sittende, men partiets velgere stilte ikke opp for Herschel Walker i like stor grad i gårsdagens andre valgomgang.

Hva betyr valgresultatet i Georgia:

Demokratene får, med nattens seier et knapt flertall i senatet på 51. Det betyr at de tåler at en av deres mest konservative senator, Joe Manchin fra West-Virginia, stemmer med republikanerne.

Det gjør det litt lettere også å få godkjent utnevnelser president Biden gjør.

Men Republikanerne har overtar flertallet i Representantenes hus etter jul, og det vil gjøre det umulig å få gjennomført særlig mye politikk i Washington med mindre de to partiene samarbeider.

Vender de Trump ryggen?

Hva det som skjedde i natt får å si for Donald Trumps nye presidentvalgkampanje, er trolig det viktigste spørsmålet nå.

Grepet han har hatt på partiet siden av siden han motvillig gikk av som president i fjor, koster dyrt.

Nå har det kostet et senatsflertall republikanerne kunne ha sikret seg med andre mindre ekstreme kandidater.

Mange såkalte valgfornektere har gjort det dårlig. Samtidig fortsetter Trump å argumentere for at valget i 2020 ble stjålet fra ham.

Og så langt i sin ensomme 2024-valgkamp har han valgt å flytte seg enda lenger til høyre enn sist.

I helga sa han at grunnloven burde ha blitt satt til side ved valget for to år siden.

Og i går fant en domstol i New York at Trumps selskap, The Trump organization, skyldig i skatteunndragelse på 17 tiltalepunkter.

Det republikanske partiet må om ikke så altfor lenge velge om de skal vende Trump ryggen for godt.

Med seg på veien får de den knapt tre minutter lange talen til en tidligere fotballspiller fra en scene i Georgia i natt.

Da Herschel Walker innrømmet valgnederlaget sa han ikke et ord om valgfusk, valgfornekting eller Donald Trump.

– Fortsett å tro på våre valgte politikere. Stå sammen. La ikke noen skille dere, sa Herschel Walker.