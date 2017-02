Det er nye tider i amerikansk politikk, og starten på Donald Trumps presidentperiode har blitt debattert, hyllet og kritisert verden rundt.

For mange amerikanske velgere har det tilsynelatende vært utfordrende å ta inn over seg den nye linja Donald Trump har lagt seg på, men nå viser det seg at også politiske tungvektere sliter med hvordan de skal håndtere Donald Trump.

Flere sentrale demokrater erkjenner overfor det amerikanske nettstedet Politico at de foreløpig ikke har klart å knekke koden.

Vil ikke bedøve

Den største frykten er at dersom demokratene erklærer konstitusjonell krise hver gang Trump gjør noe kontroversielt og uventet, så vil amerikanske velgere bli utmattet og lei av all kritikken.

– Det vi ikke ønsker å gjøre, er å bedøve publikum med titalls pressekonferanser. Da blir det bare bakgrunnsstøy. Jeg er bekymret for at det er akkurat det republikanerne forsøker å få oss til å gjøre, sier demokratenes borgermester i Seattle, Ed Murray, til Politico.

PROTEST: Over hele verden demonstrerte flere hundre tusen mot Trumps kvinnesyn. I Washington D.C. hadde veldig mange møtt opp.

I et forsøk på å knekke Trump-koden og finne en oppskrift på hvordan de skal håndtere den nye administrasjonen, møtes demokrater fra Representantenes hus denne uka til et krisemøte i Baltimore 8.–10. januar.

– Har ikke funnet svaret

Borgermester Murray sier han ikke har sett en klar forståelse hos den politiske ledelsen i Washington av hvor langt det demokratiske grunnfjellet har flyttet seg mot venstre.

Han etterlyser også en infrastruktur for å omdanne gateprotester til en samlet opposisjon.

– Spørsmålet er: Hvordan skal vi svare på dette? Jeg er litt bekymret for at vi foreløpig ikke har funnet svaret, sier Murray.

UT MOT PRESSEN: Pressetalsmann for Trump, Sean Spicer, har gjentatte ganger kritisert pressen.

Også Texas-representant Joaquín Castro advarer mot å overdrive responsen på hver eneste av Trumps politiske beslutninger.

– På sosiale medier er det allerede noen som sier at Trump på stilles for riksrett. Men det å stille for riksrett er ikke noe du gjør på et innfall. Vår respons bør være rimelig, ikke overdrevet. Men vi har et fundamentalt ansvar for å beskytte republikkens integritet, sier Castro i forkant av demokratenes samling i Baltimore.

– Splittelse og uklare signaler

USA-ekspert og kommentator i nettavisen Minerva, Jan Arild Snoen, påpeker at demokratene nå står overfor to alternativer:

Sette seg på bakbeina og ikke samarbeide i det hele tatt, og dermed gjøre det samme Obama i sin tid kritiserte republikanerne for.

Fokusere kritikken mot noen få store saker, samtidig som de forsøker å komme republikanerne i møte på andre saker.

– Det er viktig å huske på at demokratene ikke er et ensartet parti. Det sitter flere moderate demokrater i Senatet som er på gjenvalg om to år. De kan være mer velvillig innstilt, både fordi de har en mer populistisk stil og ligger mer mot sentrum, men også fordi de er redde for sin posisjon. Det kan legge til rett for splittelse og uklare signaler fra demokratene, sier Snoen til NRK.

Han trekker også fram at Trump ikke har fått det løftet nyvalgte presidenter vanligvis ser på meningsmålingene, noe som kan gjøre det lettere for demokratene å føre en tøff linje.

– De bør i så fall konsentrere seg om for eksempel innvandringspolitikk, hvor Trump ikke har meningsmålingene med seg.

Betviler Trump-strategi

En mager trøst for demokratene kan være at det ser ut til å være en økende grad av frustrasjon også innad i Det hvite hus.

Etter å ha gått hardt ut fra dag én, med blant annet en presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse», og en ordre om 90 dagers stans i utskrivelsen av nye visum til borgere fra sju land med hovedsakelig muslimske statsborgere, har flere av Trumps rådgivere begynt å stille spørsmål ved om de har valgt riktig taktikk.

Etter 14 dager med Donald Trump som USAs president kan vi konstatere at det går unna i svingene. Har du allerede falt av lasset? Her er en oppsummering av de siste to ukenes mest omtalte Trump-nyheter

Det er de mange problemene som har oppstått i kjølvannet av det høye tempoet og kompromissløse beslutningene – blant annet dommer James Roberts kjennelse om å stoppe presidentens kontroversielle innreiseforbud – som har fått toppene til å betvile strategien, skriver New York Times.

Dårlige målinger

Republikanerne er også smertelig klar over at Trump foreløpig ikke har gjort det spesielt godt på meningsmålingene.

I en meningsmåling utført for CNN i midten av januar, sa bare 40 prosent av amerikanerne seg fornøyde med måten Donald Trump har håndtert overgangen fra valget til innsettelsen på. 84 prosent var til sammenligning fornøyd med måten Barack Obama håndterte overgangen på.

Og det har ikke gått bedre siden den første målingen. I en fersk måling for CNN avsluttet 2. februar, svarer 53 prosent at de er misfornøyde med måten Trump håndterer jobben som president.

Det er det dårligste resultatet for en nyvalgt president siden man begynte å måle dette.

Laster Twitter-innhold

New York Times har nå snakket med flere titalls embetsmenn, rådgivere i kongressen, tidligere medlemmer i staben og andre kilder som har observert de første ukene til den nye administrasjonen i Washington.

Latterliggjorde rådgiver

Mange av kildene har krevd anonymitet, men New York Times skriver at kildene tegner et bilde av en president som var fast bestemt på å gå hardt ut, men som blir stadig mer frustrert over at hans medarbeidere ikke klarer å begrense tilbakeslagene.

Trump har fram til nå uttalt at hans første uker i Det hvite hus har vært gode og gått helt etter planen.

Da en rådgiver på et møte i Det hvite hus i forrige uke antydet at alt ikke gikk så bra, svarte Trump med å henge ut rådgiveren:

– Hørte dere det? Denne fyren syns det har gått elendig!, sa Trump med en mobbende tone, ifølge en anonym kilde New York Times har snakket med.

Vil kontrollsjekke beslutninger

Men noe ser ut til å ha endret seg de siste dagene, ifølge avisa. Denne helga hadde Trump med seg to av sine mektigste rådgivere – med to vidt forskjellige tilnærminger til politikkutforming – på en tur til sin private klubb Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Rådgiverne som var med på turen var sjefstrateg Steve Bannon og stabssjef Reince Priebus.

De to fikk ifølge New York Times beskjed om at arbeidsmetoden i Det hvite hus må endres på flere områder:

Stabssjef Priebus må på et tidligere tidspunkt informere Trump om framtidige presidentordre, slik som har vært vanlig under tidligere administrasjoner.

Det innføres kontrollmekanismer som vil begrense den tidligere ubegrensete makta til Bannon og seniorrådgiver Stephen Miller, som har fått mye av kjeften for iverksettelsen av innreiseforbudet.

Priebus har også utarbeidet en sjekkliste på 10 punkter som skal brukes før nye politiske initiativ introduseres.

– Behov for endringer

Jan Arild Snoen sier det ikke er godt å vite om det er Trump, moderate Priebus eller andre i den republikanske ledelsen som står bak disse endringene.

– Men det har gått litt fort i svingene, og det er flere områder hvor det er tydelig at det ikke er gjort et grundig forarbeid. Trump er ikke nødvendigvis så opptatt av håndverket, men han bryr seg om meningsmålinger, og det var ventet at de skulle vært bedre. Da blir det også behov for å gjøre noe internt, sier Snoen til NRK.