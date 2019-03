Demokratene om Trumps budsjettforslag: – Ikke verdt papiret det er skrevet på

Mandag kveld har Det hvite hus offentliggjort forslaget til budsjett for 2020, som i USA gjelder fra oktober i år.

Trumps forslag til budsjett kjennetegnes med rekordøkning av midler til forsvaret og store kutt på bistand.

I forslaget har presidenten lagt inn 8,6 milliarder dollar til bygging av den omstridte muren langs grensen til Mexico.

Nedsablet av demokratene

Det tok ikke lang tid før de første negative reaksjonene kom fra sentrale personer i opposisjonspartiet.

Fotografer tar bilder av Trumps forslag til budsjett som ble lagt fram mandag. Foto: Mark Wilson / AFP

– Trumps budsjett er ikke verdt papiret det er skrevet på, sier demokratenes senator Patrick Leahy, ifølge Reuters.

– President Trump har produsert et budsjett som er fjernere fra realitetene enn hans to tidligere budsjetter, sa demokratenes Nita Lowey.

Bernie Sanders er medlem av budsjettkomiteen i Senatet og har anonsert at han stiller som presidentkandidat.

Presidentkandidat Bernie Sanders går hardt ut mot budsjettforslaget fra Trump. Foto: Scott Eisen / AFP

– Budsjettforslaget er «dødt ved ankomst», sier Bernie Sanders, ifølge The Guardian.

Sanders mener budsjettet er fullt av brutte løfter.

– Dette er et budsjett for forsvarsindustrien, for næringslivets direktører, for Wall Street og for landets milliardærer, fortsetter Sanders ifølge The Guardian.

Penger til muren

I Trumps forslag til budsjett er det satt av 32 milliarder dollar til tiltak som har med innvandring og migrasjon å gjøre.

Av dette skal 8,6 milliarder dollar brukes på å bygge muren mot Mexico.

Forsvaret får en økning på fire prosent til 750 milliarder dollar. Det skal være det høyeste budsjettet til de militære som noen gang er bevilget av en president.

Det skal også være høyere enn det forsvarets ledere har bedt om.

Midlene skal brukes på det som kalles «strategisk konkurranse» med Russland og Kina, bekjempe terroristorganisasjoner og til å konsolidere det USA har oppnådd i Afghanistan og Irak.

Mindre bistand

For å få nok penger til å bygge muren og til å styrke forsvaret, så kuttes budsjettet til bistand kraftig.

Det blir redusert med hele 13 milliarder dollar.

Samme skjebne rammer helseprogrammet Medicare og Medicaid som bidrar til at fattige mennesker får medisinsk behandling. Tilsvarende kutt blir det i andre ordninger som hjelper de svakest stilte i samfunnet, skriver The Guardian.

Organisasjoner og etater som jobber med klima og miljø får 31 prosent mindre penger fra staten nete år enn i årets budsjett.

Siden opposisjonspartiet Demokratene kontrollerer Representantenes hus, er det i praksis ingen mulighet for at forslaget vil bli vedtatt i sin nåværende form.