Demokratene legger fram plan for å gjenåpne statsapparatet

Demokratenes plan er å arrangere en avstemning om budsjettplanen så snart Representantenes hus trer sammen torsdag med det nye demokratiske flertallet.

Demokratenes leder i Huset, Nancy Pelosi, er så godt som sikker på at Huset vil vedta de to lovforslagene som skal få gjenåpnet statsapparatet etter snart to ukers nedstengning.

Det er imidlertid langt fra klart om dette hjelper. Det er ikke sikkert at Senatet vil vedta lignende forslag, og det er heller ikke gitt at Trump vil undertegne.

– Det ville være toppen av uansvarlighet og politisk kynisme om republikanerne i Senatet nå skulle avvise den samme lovgivningen de allerede har støttet, sa Pelosi og Chuck Schumer, demokratenes senatsleder.

Trump krever fortsatt mur

Det hvite hus har ikke kommentert. Pakken inneholder ikke de 5 milliarder dollar han krever til bygging av muren mot Mexico.

Trump har imidlertid tidligere sagt han er åpen for å forhandle, selv om han så sent som mandag gjentok at det er en betingelse at han får penger til muren, som var et av hans mest konkrete valgløfter. Han har også truet med å stenge grensen til Mexico.

En talsmann for Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sier det er helt klart at de ikke vil vedta noe de ikke er sikre på at Trump vil undertegne.

De to pakkene er én som skal gjenåpne sikkerhetsdepartementet. Penger til bedre overvåking av grensa, men uten penger til muren, og én som skal gjenåpne de andre departementene som er stengt ned.

Skylder på hverandre

I de siste ukene har demokratene og Trump vært i hektisk aktivitet for å legge skylden på den andre for nedstengningen, som har ført til at 800.000 statsansatte enten er permittert uten lønn eller jobber uten lønn.

Konsekvensene av nedstengningen har begynt å vise seg, blant annet i Yellowstone nasjonalpark, der manglende vakthold har resultert i overfylte søppeltønner og ulovlig kjøring.

