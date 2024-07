«Donald Trumps oppskrift på hevn og straff.»

«Skremmende. Dystopisk. Google det.»

«Trumps plan om å bli diktator på dag én.»

Demokratene holder ikke tilbake i sin nye offensiv mot Donald Trump. Før Republikanernes landsmøte i Milwaukee neste uke, har Demokratenes nasjonalkomité (DNC) lansert en ny, storskala reklamekampanje med slagord som skal skremme amerikanere fra å stemme på ekspresidenten.

For å nøre opp under frykten peker de på «Project 2025». En over 900 sider lang plan, som Demokratene mener beviser Trumps mørke intensjoner hvis han vinner valget i november.

Er det så enkelt?

– Folk som Trump kjenner godt

«Project 2025» vil bytte ut byråkrater med lojale Trump-tilhengere, gi presidenten utvidede fullmakter, innføre store skatteletter og introdusere abortpille- og pornoforbud. De vil legge ned Utdanningsdepartementet, som angivelig tjener «det woke utdanningskartellet».

En «oppskrift for hevn og straff» står det på én av annonsene. Faksimile: Skjermdump

Men planen kommer ikke fra teamet til Donald Trump. «Project 2025» er laget av den konservative tankesmia The Heritage Foundation. Det er en av de mest innflytelsesrike tankesmiene i Washington, som har stor påvirkning på politikken til republikanske presidenter.

Trump har hardnakket hevdet å ikke ha noe med «Project 2025» å gjøre:

«Jeg vet ingenting om Project 2025. Jeg har ikke sett det, og jeg har ikke peiling på hvem som er ansvarlig for det,» skrev han på sitt sosiale medier plattform Truth Social torsdag.

Donald Trump ankom et valgmøte i Miami i Florida på tirsdag. Han hevder han ikke vet noen ting om «Project 2025». Foto: Rebecca Blackwell / AP

Han føyde til at han ikke har hatt «noe med det å gjøre».

Men han kjenner godt dem som står bak det, skriver CNN.

Dragkamp

Nyhetskanalen har tatt en grundig gjennomgang av de som er knyttet til «Project 2025». De har funnet ut at minst 140 personer som har jobbet for Trump, har vært involvert i prosjektet. Inkludert halvparten av de oppførte forfatterne, bidragsyterne og redaktørene.

Totalt har CNN identifisert 240 personer med bånd både til Trump og både til «Project 2025».

– Han prøver å skjule koblingen til sine allierte sine ekstreme «Project 2025»-agenda, sa Biden i en uttalelse lørdag.

– Det eneste problemet? Det var skrevet for ham, av hans nærmeste, føyde presidenten til.

Joe Biden mener at Trump er tett knyttet til «Project 2025». Her var Biden på et møte med en arbeidsorganisasjon i Washington på onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Men CNN påpeker at selv om det er mye overlapp, så er det ting i «Project 2025» som Trump ikke har sagt han støtter – som et pornoforbud.

– Deler av det er helt klart ting Trump vil jobbe for hvis han vinner i november. Mens det er mer usikkerhet rundt andre ting, sier Are Tågvold Flaten, statsviter og redaktør av amerikanskpolitikk.no til NRK.

Han mener usikkerheten kan komme Trump til gode. Noen ting i «Project 2025», som forbud mot abortpiller, har møtt motstand. Dette er ting som Trump nå tar avstand fra.

«Project 2025 er en oppskrift på et Trump-diktatur fra dag én,» sto det på denne reklameplakaten. Bildet ble tatt i januar i Washington. Foto: Joy Asico-Smith / AP

– Det pågår nå nesten en dragkamp mellom Trump-kampanjen og Biden-kampanjen om hvem som egentlig står bak dette, og hvor mye av det som blir en realitet dersom Trump vinner, sier Flaten.

Noen kan også stusse på hvorfor dette blir et tema nå. «Project 2025» er nemlig ikke nytt. Planen ble lagt frem i april i fjor.

Timingen er ikke tilfeldig, mener Flaten.

– Smådesperate

Torsdag var siste dag av Nato-toppmøtet i Washington i USA. Men til tross for krigen i Ukraina, krigen i Gaza og økte spenninger mellom Vesten og Kina, finnes det ett tema som offentligheten ikke ser ut til å bli ferdig med det første: Bidens alder og mentale helse.

Kravene om at 81 år gamle Biden kaster inn håndkleet og trekker seg fra valgkampen har kommet fra mange hold etter debatten med Trump i slutten av juni.

Nylig kom et slikt krav for første gang fra en demokratisk senator, samt skuespilleren George Clooney.

Flaten mener at Demokratene, ved å angripe «Project 2025» og forsøke å utvetydig koble det til Trump, prøver å dra oppmerksomheten bort fra Bidens helse.

Kristen Eichamer og Russ Pinta i «Project 2025»-teltet prøvde å overbevise velgere på en festival i Iowa i august i 2023. Foto: Charlie Neibergall / AP

– Demokratene er smådesperate etter å få søkelyset og fokuset tilbake på Trump og det han kan gjøre, hvis han vinner, sier Flaten.

Men vil Demokratenes plan lykkes? Trump har tross alt tilsynelatende overlevd en rekke skandaler, rettsprosesser og opprør.

Flaten vet ikke om det er koblingen til «Project 2025» som blir utslagsgivende for Trump:

– At det skulle være dette som feller Trump, har jeg liten tro på. Men det gir demokratene noe å peke på og bruke for å mobilisere sine egne. Og de trenger alt de kan få om dagen.

