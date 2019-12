Demokratene går videre med riksrettsprosessen

Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, ber om at det utarbeides et forslag til tiltale i riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump.

– Det som står på spill, er demokratiet vårt, sier Pelosi.

Hun har nå bedt om at det blir utarbeidet et forslag til tiltale i riksrettsprosessen. Det betyr at det kan ligge an til avstemning om riksrett allerede før jul.

– Presidenten gir oss ikke noe annet valg enn å gripe inn når han nok en gang forsøker å korrumpere valget for egen vinnings skyld, forklarer Pelosi.

UNDER PRESS: USAs president Donald Trump må møte i riksrett, hvis kritikerne får det som de vil. Foto: Evan Vucci / Evan Vucci

Senatet avgjør

Trumps talsperson Stephanie Grisham skriver på Twitter at Demokratene burde skamme seg over beslutningen, men legger til at presidenten ser fram til en rettferdig prosess i Senatet.

Mens det er Nancy Pelosis parti Demokratene som har flertallet i Representantenes hus, er det Donald Trumps parti Republikanerne som kontrollerer Senatet.

Og det er Senatet som til slutt avgjør om Trump skal felles i en riksrettssak.

Pelosi mener for sin del at sakens faktum er ubestridt.

– Presidenten misbrukte sin makt for sin egen personlige politiske vinnings skyld, på bekostning av vår nasjonale sikkerhet, ved å holde tilbake militær bistand og et viktig møte i det ovale kontor i bytte mot en kunngjøring om en etterforskning mot hans politiske rival, oppsummerer hun.

Fakta om riksrettsgranskingen mot Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører. Det har også vært åpne høringer.

Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å avgi vitnemål etter ordre fra Trump. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

FLERE KREVER RIKSRETT: Da Donald Trump var i New York på veterandagen 11. november, gjorde disse personene det klart hva de mener bør skje med presidenten. Foto: TOM BRENNER / Reuters

«Overveldende beviser»

Tidligere onsdag møtte Pelosi sine demokratiske partifeller bak lukkede dører og spurte dem «Er dere klar?» Svaret var et rungende «ja», skriver nyhetsbyrået AP, som viser til kilder som var til stede i rommet.

Pelosi skal tidligere ha vært imot å fortsette riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høringsrundene som nå er gjennomført, ser den ut til å være uunngåelig.

I en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representantenes hus tidligere i uka med at det foreligger overveldende beviser for at Trump misbrukte embetet sitt.

