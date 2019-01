Demokratenes leder i det amerikanske senatet, Chuck Schumer, sier til nyhetsbyrået AP at Trump må ha sett nederlaget komme.

– Han ga seg fordi han innså at han hadde en tapt sak.

Schumer sier han håper at presidenten har lært et par viktige lekser.

Det ene er at slike trusler ikke virker. Det andre er at han ikke bør undervurdere speaker Nancy Pelosi i Representantens hus – slik han tydeligvis har gjort.

– Mesterlig av Pelosi

Fasiten etter den 35 dager lange stengingen av deler av statsapparatet og tallrike sammenstøt med Nancy Pelosi, er at hun kunne innkassere det flere kommentatorer kaller en komplett seier over Trump.

Professor Julian Zelizer ved Princeton-universitetet, som kommenterer utviklingen for CNN, sier at demokratene har klart å tvinge presidenten i kne.

– Pelosi vant fram med en mesterlig politisk strategi som tvang Trump i kne. Nå må han gjøre akkurat det demokratene lenge har bedt om: Åpne statsapparatet og forhandle om penger til muren senere, sier Zelizer.

Fox News' politiske redaktør Chris Stirewalt sier president Trump risikerer å miste støtte fra sin politiske base dersom det blir seende ut som at han har kapitulert overfor demokratene i saken om grensemuren.

Den republikanske kommentatoren Ann Coulter skriver på Twitter at dette er en god dag for George H.W. Bush fordi han «ikke lenger er den største feiging som har sittet som president i USA».

– Vi fikk det vi krevde

Ifølge demokratene er avtalen Trump nå har inngått med dem, akkurat den samme som de foreslo for flere uker siden, og som presidenten da avviste.

Den nye avtalen sikrer finansiering av statsapparatet fram til 15. februar, men den inneholder ingen penger til presidentens grensemur. Partene er enige om at de skal ta nye runder og diskutere tiltak for økt sikkerhet ved grensen i de neste tre ukene.

– Dette er gode nyheter for 800.000 offentlig ansatte for millioner av amerikanere, sa Schumer.

Han sier at avtalen innebærer et totalt skille mellom de to stridsteamene som Trump har koblet sammen: Finansieringen av statsapparatet, og sikkerhet ved grensene.

– Det har vært vårt krav. Og det var hva vi fikk, sier Schumer.

Enstemmig

Vedtaket om å bevilge pengene ble enstemmig vedtatt i det republikansk-dominerte Senatet sent fredag kveld norsk tid.

Deretter skal saken til Representantenes hus, der demokratene har flertall. Etter det igjen er det ventet at presidenten signerer budsjettvedtaket, som altså vil avslutte den 35 dager lange stengingen av en rekke departementer og etater i USA.

Speaker Nancy Pelosi sier hun er stolt over at demokratene har stått samlet i begge kamre i kongressen i denne saken. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Ny dato for tale

Enigheten innebærer at president Trump får holde sin utsatte State of the Union-tale i Kongressen.

Det var meningen at talen skulle holdes tirsdag 29. januar. Pelosi sier at hun vil ta kontakt med presidenten for å finne en dato for når talen kan holdes – etter at statsapparatet er i gang igjen.

Nye trusler

Hva som skjer etter 15, februar om demokratene og republikanerne ikke er blitt enige om grensesikkerheten, er usikkert. President Trump truet allerede i talen da han gikk ut med dagens enighet, med at det kan bli en ny stengning om tre uker.

– Hvis vi ikke får en rettferdig avtale med Kongressen, vil statsadministrasjonen enten stenge ned igjen, eller så vil jeg bruke den makten jeg har etter loven og grunnloven, til å handle ut fra en krisesituasjon, sa han.

Trump har gjentatte ganger de siste ukene antydet at han om nødvendig vil erklære unntakstilstand langs Mexico-grensa slik at han ikke er avhengig av å få med seg Kongressen.

Mister oppslutning

Stengningen av offentlig sektor har tært kraftig på Trumps popularitet ifølge en meningsmåling gjort for ABC News og The Washington Post.

53 prosent av de spurte gir Trump skylda for stengningen, og 60 prosent er misfornøyd med hans innsats for å løse budsjettstriden.

37 prosent av de spurte mener at Trump gjør en generelt god jobb som president, mot 41 prosent i oktober. Blant kvinner er det nå bare 27 prosent som mener at Trump er en god president, viser målingen.