Det er lenge siden en demokrat har hatt en sjanse i oljestinne, konservative Texas. Etter at Bob Krueger ble lempet ut av senatet i 1993, har det kun vært republikanske senatorer.

Nå skaper en (etter texansk målestokk) superradikal 46-åring håp i den folkerike delstaten. En kandidat som vil ha offentlige helsetjenester for alle og avkriminalisere marihuana burde vært fullstendig sjanseløs.

Kan Robert Francis «Beto» O’Rourke bli valgt til senator fra den tradisjonelt dypt konservative delstaten?

En ny Kennedy?

– Vi skal være i hver eneste kommune og lokalsamfunn i løpet av valgkampen, sier «Beto» til NRK når vi møter ham foran et valgmøte i badeparken i Fort Worth.

Da har han vært på valgkampreise delstaten rundt i 22 måneder.

"Beto" O'Rourke er Demokratenes håp ved senatsvalget i Texas. Partiet har ikke hatt en senator fra delstaten siden 1993. Foto: POOL New / Reuters

«Beto» er kjekk, karismatisk og en god taler. Mange har trukket ham fram som en mulig presidentkandidat om to år, og sammenlikner ham med John F. Kennedy.

Demokratene håper han kan gi partiet en ny giv og vinne et sete i Senatet ved mellomvalget.

– Vi kan bli delstaten som får innført garanterte og universelle helsetjenester for hver kvinne, hvert barn, hver mann, roper «Beto» til forsamlingen som har møtt opp til valgmøtet – tross kraftige regnbyger.

Senatsvalget i Texas Ekspandér faktaboks Alle delstater i Texas velger to medlemmer til Kongressens overhus, Senatet. Uansett hvor mange som bor i en delstat er det bare to senatorer fra hver.

Hvert annet år er en tredjedel av de 100 senatorene på valg, og de sitter i en periode på seks år.

Republikanerne har for tiden begge setene fra Texas: John Cornyn, som ikke er på valg før i 2020. Og Ted Cruz som er på valg 6. november i år.

Demokratene har ikke hatt en senator fra Texas siden 1993. Men i år håper de at det politiske stjerneskuddet Robert Francis «Beto» O’Rourke – eller bare «Beto», som alle kaller ham – skal klare å gjenerobre et sete ved å slå sittende senator Ted Cruz fra det Republikanske partiet.

Texas er en av statene i USA med lavest oppslutning om valgene. Ved presidentvalget for to år siden var det bare litt over halvparten av de stemmeberettigete som møtte opp.

Blant dem som stemte var et svært stort flertall (62 prosent) hvite velgere – såkalte «Angelos». Selv om det bor omtrent like mange «Angelos» (42 prosent) som «Latinos» (40 prosent) i Texas.

Mange «Latinos» og unge velgere støtter «Beto» framfor Cruz. Problemet til «Beto» er at dette er de to velgergruppene som har vært minst ivrige til å delta i valgene til nå. Og så langt ligger Cruz godt foran «Beto» på meningsmålingene.

Kandidaten er klissvåt, men gir seg ikke. Og tilhengerne svarer ham med øredøvende jubel.

– Som Venezuela

På en annen kant av delstaten – og det politiske spekteret, står Paul og Brenda Chabot. Ekteparet har tatt med seg de fire barna sine og flyttet fra California til Texas.

Brenda og Paul Chabot flyttet fra California fordi det var for mange Demokrater der. Nå er de godt etablert blant likesinnete Republikanere i Texas, og skal stemme på Ted Cruz ved senatsvalget. Foto: Anders Magnus, NRK

For å komme vekk fra et nabolag med mest demokrater – til politisk likesinnede republikanere i byen McKinney nord for metropolen Dallas midt i Texas.

– «Beto» og hans radikale agenda har ingen plass verken i Texas eller i USA. Han er uærlig og falsk, går ut mot politi og grensevakter. Her i Amerika elsker vi politiet, lov og orden og militæret.

Paul Chabot er ikke i tvil om at det kommer til å gå dårlig med USA dersom Demokratene vinner mellomvalget.

– Får Demokratene som de vil, ender vi som i Venezuela!

Drabantbyen McKinney ligger nord for storbyen Dallas, og er regnet som et av de tryggeste områdene rundt metropolen. Foto: Anders Magnus, NRK

Frykt for marihuana i kakene

Elleve år gamle Crissy er heller ikke lei seg for at de flyttet

– Da vi kom fra California var alle så hyggelige og ønsket oss velkommen. De ringte på og ga oss godterier. Det var veldig moro. Folk er mye vennligere og sosiale her.

Både barn og foreldre er enige om at folk i Texas er mye hyggeligere enn i California. Foto: Anders Magnus, NRK

Paul forteller at naboene kom med hjemmelagde kaker og boller som velkomstgaver.

– Noe slikt kunne aldri skjedd i California. Der stoler man ikke på bakervarer man får fra andre. Det kan være marihuana eller noe annet rart i det.

Større og billigere hus i Texas

– Folk her er mer avslappet her enn i California. De er lykkeligere. De har større disponibel inntekt. Og større hus! sier Brenda.

Huset til familien Chabot er stort, men koster mye mindre i Texas enn det ville gjort i California. Foto: Anders Magnus, NRK

Ekteparet har virkelig et digert hus med hage her McKinney. Men Paul forteller at de ikke betalte litt mer enn 400.000 dollar for det (ca3,5 millioner kroner).

– I California vil et tilsvarende hus koste 1,5-2 mill. dollar. (12-17 millioner kroner). Det vi har her er akkurat det familier ønsker seg. Et vakkert hjem, en hage bak huset med lekeapparater. Dette er den amerikanske drømmen.

Drømmen om et nytt land

Å få komme til Texas er også drømmen for tusener på tusener av latinske migranter fra Mexico og Mellom-Amerika. Mange av dem har for lengst etablert seg i grensebyen El Paso. Men også nyankomne innvandrere strømmer til byen.

Hector Chavez og familien hans har drevet Café Jalisco i mer enn femti år. Søndags morgen er det alltid en sanger til stede i lokalet, og eieren synger med Foto: Anders Magnus, NRK

Hector Chavez driver familierestauranten Jalisco Café på femtifjerde året.

Søndag morgen er det full aktivitet, alle vil ha dagens spesial: Sauemage med kokte maiskorn og en svært sterk chilisaus. Ypperlig for å kurere tømmermenn fra lørdagens fest, gliser Hector.

Søndags morgen er det travelt på Café Jalisco i El Paso. Mange kommer for dagens spesial: Sauemage med kokte maiskorn og sterk chilisaus. Foto: Peter Keldorff, NRK

Fattigfolk stemmer ikke

– Bydelen vår, Segundo Barrio, ligger i den tredje fattigste kommunen i USA. Den er ofte innvandrernes første møte med USA. Hit kommer de for å etablere seg og bli amerikanske statsborgere, sier Hector.

Hector Chavez har drevet en kampanje for å få latinske velgere i USA til å registrere seg før mellomvalget. Foto: Anders Magnus, NRK

– Vi har hatt en kampanje her i kaféen, og har klart å få en del folk i nabolaget til å registrere seg som velgere. Men altfor få tenker på at de skal stemme ved valgene.

– Hvorfor vil de ikke stemme?

– Mange tror at deres stemme uansett ikke betyr noe. Men vi må jo forsøke å få til en endring.

Blant de fattige i USA er man mer opptatt av å klare seg i hverdagen enn å forsøke å endre den gjennom stemmeseddelen. Barna bor i USAs tredje fattigste kommune, i grensebyen El Paso, Texas. Foto: Anders Magnus, NRK

Lavere skatter og rett til å bære våpen

Republikaneren Ted Cruz på valgmøte i El Paso, Texas. Foreløpig leder han på meningsmålingene, mot "Beto" O'Rourke. Foto: Anders Magnus, NRK

El Paso i Texas’ vestlige hjørne er «Beto»s hjemby. Men da vi var i byen holdt konkurrenten Ted Cruz valgmøte der. Han fikk minst like mye jubel som «Beto» i Fort Worth, og flere hadde møtt opp for å høre Cruz.

Ivrige tilhengere av republikaneren Ted Cruz. Særlig budskapet om lavere skatter, rett til å bære våpen og streng innvandringspolitikk går hjem hos forsamlingen. Foto: Anders Magnus, NRK

Forsamlingen lot seg begeistre over budskapet om lavere skatter, færre reguleringer, flere jobber og ikke minst: Retten til å bære våpen. Pluss selvsagt en strengere innvandringspolitikk.

Capsene viser tydelig støtten til republikanernes kandidat, Ted Cruz. Foto: Anders Magnus, NRK

Kalte Trump «en sykelig løgner»

Under primærvalgkampen i 2016 var Ted Cruz og Donald Trump konkurrenter om å bli republikanernes presidentkandidat. De var fiender og ga hverandre stygge tilnavn: Trump kalte Cruz «Lying Ted», mens Cruz svarte med å omtale Trump som en «sykelig løgner».

Da NRK møtte Ted Cruz foran valgmøtet, spurte jeg om han fortsatt mente dette om Trump:

Da NRK møtte Ted Cruz på valgmøtet i El Paso, Texas spurte vi ham om han fortsatt mener Donald Trump er en sykelig løgner. Mandag skal Trump holde valgmøte for Cruz i Dallas i Texas. Foto: Peter Keldorff, NRK

–Senator, tror du fortsatt at Trump er en sykelig løgner?

-– Jeg skjønner at mediene liker å komme med angrep hele tiden, svarte Cruz.

– Jeg fokuserer på saker og innhold. Jeg kan fortelle deg hva texanerne sier …

– Men du sa det?

– Texanere…Hør, jeg skjønner at du vil angripe meg. Mediene er opptatt av drittslenging.

– Du svarer ikke på spørsmålet?

– Sir, du stiller ditt spørsmål, og jeg svarer slik jeg ønsker. Så takk. Neste!

Nå trenger han Trump

De siste ukenes meningsmålinger viser at «Beto» puster Ted Cruz i nakken. Såpass tett at republikanerne har begynt å frykte at de kan miste et senats-sete i Texas. Fra den delstaten har det ikke vært en Demokratisk senator siden 1993.

Under primærvalgkampen i 2016 var Cruz og Trump bitre fiender. Nå trenger Cruz hjelp fra Trump for å vinne senatsvalget i Texas i november. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Derfor setter republikanerne nå inn sitt sterkeste skyts: President Donald Trump. Mandag 22. oktober kommer han til Texas og skal delta på et storslått valgkampmøte i Dallas – til støtte for Ted Cruz.