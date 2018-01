Deler av ny solcellevei på avveie

28. desember ble Kinas og verdens første motorveistrekning hvor biler kjører på solceller åpnet for trafikk. Strekningen på litt over en kilometer i Jinan, øst i landet, er bygget med gjennomsiktig betong, slik at sollys slipper gjennom til solcellene under, skriver Teknisk ukeblad.

Men under en inspeksjon av veien ble det oppdaget et hull i veien. Et hull som er ca. 15 cm bredt og 1,85 m langt. Et hull veiarbeidere mener har blitt laget med vilje. Flere solcellepaneler er nemlig fjernet, melder The Guardian. Tyveriet skal ha skjedd forrige uke, men har først blitt kjent nå.

Ifølge en ansatt hos utbyggeren, Shandong Pavenergy, skal det ha vært tyveriforsøk mens veien ble bygget. Motivet er trolig å finne ut hvordan teknologien fungerer for å så kopiere. De stjålne elementene skal ifølge utbyggerne ikke være så dyre.

Ikke første solcellevei

Veistrekningen i Kina skal etter planen produsere 1 million kWh årlig, nok strøm til 800 husstander. Strømmen skal i første omgang brukes til å drive belysningen på veien. Planen er at strømmen også kan brukes til å lade elbiler.

Solcelleveien i Kina skal være den første som tåler belastningen fra tunge kjøretøy, men teknologien med å bygge veier med solcellepaneler er ikke ny.

I 2014 ble en 70 meter lang sykkelvei med solcellepaneler åpnet i Nederland, og etter at Frankrikes første veistrekning ble åpnet sa den daværende energiministeren Ségolène Royal at hun ønsket 1000 kilometer slike veier i løpet av fem år.