Louvre ligger ved bredden av elven Seinen. Kunstmuseet er det mest besøkte i verden, dit folk strømmer til fo å se blant annet Leonardo da Vincis «Mona Lisa».

Men nå stenger museet deler av bygget for å beskytte kunstverk i den islamske kunstfløyen.

TRANSPORTMIDDEL: Mange bruker alternative transportmidler for å komme seg frem i byen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Mye regn de siste dagene har ført til at vannstanden til elven Seinen som renner gjennom Paris har nådd over fem meter.

Her ved elvebredden like ved kunstmuseet Louvre har vannet steget flere meter de siste dagene. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Politi og brannvesenet i Paris har stengt av flere offentlige plasser, veier og jernbanestasjoner. Blant annet er Eiffeltårnet stengt på grunn av den høye vannstanden.

I forstaden Villeneuve-Saint-Georges, sør-øst for Paris, har politiet og brannvesenet evakuert mange beboere til en lokal idrettshall.

Tomai Edgard sover i en gymsal etter at huset hans ble oversvømt. Foto: APTV / APTV

– Jeg har bodd her i to dager. Nabolaget mitt er oversvømt og jeg og mange andre er her fordi vi ikke har noen sted å sove, forteller Tomai Edgard.

Brannvesenet og politiet patruljerer gatene i småbåter. Det er fortsatt meldt mye regn i dagene som kommer, og det er meldt at vannstanden vil stige opptil seks meter innen lørdag.