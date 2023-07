Idet en førerløs taxi bremser ned i en mørk gate i San Francisco, blir den raskt omringet av en gruppe maskerte mennesker.

En av dem plasserer en trafikkjegle på panseret på bilen. Det utløser bilens farevarsling. Bilen stopper. Deaktivert, skriver AFP.

Ifølge nyhetsbyrået har scenen blitt gjentatt dusinvis av ganger i byen den siste uken – det såkalte arbeidet til aktivister som protesterer mot spredningen av robotbiler, som de anser som utrygge.

– Vi mener at alle biler er dårlige, uansett hvem eller hva som kjører, sier en aktivist.

Vurderer å utvide tilbudet

Han er medlem i aktivistgruppen «Safe Street Rebel» som jobber for en gå- og sykkelvennlig by. De er helt uenig i påstandene om at førerløse biler er en ny og revolusjonerende transportmåte.

Ved bruk av trafikkjegler har aktivistene den siste tiden deaktivert førerløse taxier drevet at Waymo og Cruise. De er per nå de eneste autoriserte selskapene i San Francisco.

Ved hjelp av trafikkjegler forsøker aktivistene å deaktivere de førerløse bilene. Foto: JOSH EDELSON / AFP

At protestene har tatt seg opp nå, er ikke tilfeldig. Statlige myndigheter vurderer nemlig en utvidelse av virksomheten, til en 24-timers betalt tjeneste.

California Public Commission (CPUS), som fører tilsyn med de autonome drosjene i staten, vil tillatte Waymo og Cruise å konkurrere mot selskaper som Uber og Lyft.

Førerløse biler ble først introdusert i San Francisco i 2014. Da med en obligatorisk menneskelig sjåfør ombord som sikkerhet. Fire år senere avskaffet staten kravet om dette.

Flere har sett seg lei av at de førerløse bilene stanser midt i veien. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Politiet bekymret

Nå har tjenestemenn i byen uttrykt bekymring for økende antall hendelser med autonome biler involvert. Ifølge AFPs opplysninger har flere av de førerløse bilene stoppet midt i veien og blokkert bussfelt. Det rapporteres til og med om biler som har kjørt inn i politiets sperrebånd.

Foreløpig er det ikke registrert dødsulykker med mennesker involvert. I juni skal imidlertid en hund ha blitt påkjørt og drept av en førerløs bil.

Også Bloomberg skriver at det har vært en økning i hendelser hvor sikkerheten ikke har vært optimal det siste året. Flere lovgivere har gått mot å utvide områdene og timene de førerløse bilene kan kjøre.

SFCTA registrerte totalt 92 hendelser med autonome taxier i fjor.

To journalister i Bloomberg har selv testet tjenesten. De skriver at Waymos biler var ganske forsiktige, og at de stort sett kjørte under fartsgrensa.

Det nevnes også noe tilfeldig signalisering og merkelige forsøk på å skifte fil, men at de fleste turene var komfortable.

Parkerte Cruise-biler, som er ett av to autoriserte selskaper i San Francisco for øyeblikket. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Beslutning i august

Aaron Peskin i San Fransiscos tilsynsråd har fordømt CPUS's vurdering om å trappe opp bruken av førerløse biler.

Flere AFP har snakket med, som benytter seg av tjenestene til Waymo og Cruise, sier at de føler seg tryggere med en førerløs bil. Enkelte mener at vanlige taxisjåfører forhaster seg fordi lønnen deres er basert på antall turer.

CPU's endelig beslutning skal etter planen offentliggjøres 10. august, etter å ha blitt utsatt to ganger.