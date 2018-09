Valget søndag endte med dødt løp mellom blokkene i svensk politikk. De rødgrønne ligger så vidt foran, før forhåndsstemmene er talt opp.

– Tiden er inne for å bryte med det som lenge har vært en skadelig blokkpolitikk, sa parlamentarisk leder for Socialdemokraterna, Anders Ygeman, på en pressekonferanse i dag.

Socialdemokraterna vil beholde regjeringsmakten. Inviterer sentrumspartier til samarbeid på tvers av blokkene i svensk politikk.

Ber de «anstendige» om å bli med i regjering

Ygeman sa at han håper at de partiene som har stått for anstendighet under valgkampen skal bli med i en regjering som kan bryte og begrave blokkpolitikken.

På borgerlig side er det først og fremst Centern og Liberalerna som har nektet å inngå noen form for samarbeid med Sverigedemokraterna.

Ingen av lederne for de to største partiene har flertall i Riksdagen for sitt regjeringsalternativ, verken statsminister Stefan Löfven fra Socialdemkraterna eller Moderaternas leder, Ulf Kristersson.

Kaos, dødt løp og jordskjelv er stikkord fra svenske aviser etter søndagens valg. Foto: Hanna Franzén/TT / NTB Scanpix

Sverigedemokraterna vil ha samtaler

Sverigedemokraterna (SD) ligger på vippen, men ingen vil foreløpig samarbeide med partiet. Partiets leder, Jimmie Åkesson, har likevel sagt at han ønsker å innlede formelle samtaler med Moderaterna og Kristdemokraterna, skriver Expressen. Ifølge avisa har partileder Åkesson tatt kontakt med disse partienes ledere, Ulf Kristersson og Ebba Busch. Men de skal i følge avisa ha avvist invitten.

Svenske velgere er dypt splittet dagen derpå.

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, tar opp kampen med Löfven om statsminsiterposten. Foto: HENRIK MONTGOMERY / AFP

Rå maktkamp

En rå maktkamp mellom sosialdemokraten Stefan Löfven og konservative Ulf Kristersson om statsministerposten er i gang. Og Löfven kan overraske, sier professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB.

– Stefan Löfven er en gambler, det har han vist tidligere. Vi vet ikke om han vil kunne gjøre det helt uventede, sier Hinnfors.