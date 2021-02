Demonstrantene tok tirsdag igjen til gatene i hovedstaden i Myanmar, Naypyidaw. Det skriver The Guardian.

For femte dag på rad har demonstranter vært i gatene og krevd at demokratiet blir gjeninnført.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er at hæren 1. februar tok kontroll over landet, og sa de vil beholde makten i ett år.

Nå har kuppmakerne strammet grepet ytterligere, med skremselskampanjer mot landets sivile ledere og ved å slå enda hardere ned på demonstrasjoner, skriver NTB.

Soldater ransaket tirsdag kontorene til Aung San Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

USA vurderer hjelp til Myanmar

Demonstrantene i Yangon krever blant annet at den valgte lederen Aung San Suu Kyi blir satt fri. Foto: STRINGER / Reuters / NTB

Flere land har fordømt maktbruken mot demonstrantene i Myanmar.

Også FN har gått hardt ut mot kuppmakerne, og krever at landets sivile leder, Aung San Suu Kyi og andre ledere av partiet NLD blir satt fri.

Les mer: Aung San Suu Kyi varslet angrep i brev

USAs utenriksdepartement sier de vurderer å hjelpe Myanmar med å sørge for at de som står bak kuppet blir holdt ansvarlige.

– Vi ber om at militæret slutter å bruke makt, at det folkevalgte demokratiet gjenoppstår. Vi ber også om at de som er anholdt blir satt fri og at blokkeringen av telekommunikasjon oppheves, sier talsmann for USAs utenriksdepartement, Ned Price skriver Reuters.

FN ber sikkerhetsstyrkene i Myanmar om å respektere innbyggernes rettighet til å demonstrere.

19-åring skutt av militæret

Demonstrantene trosser militærjuntaens portforbud. Foto: Stringer / Reuters

Onsdag demonstrerer hundrevis av folk i gatene i Yangon.

I hovedstaden Naypidaw tok politiet tirsdag først i bruk vannkanoner, før det ifølge øyevitner ble skutt med gummikuler mot demonstrantene.

Det skal også ha blitt avfyrt skarp ammunisjon mot demonstranter.

Mandag ble en 19 år gammel jente kritisk skadd etter at hun ble skutt i hodet av politiet. En video NRK har fått tilgang til viser øyeblikket der hun blir skutt.

her blir en 19 år gammel jente skutt i hodet av politiet. Hun er en av demonstrantene som protesterer mot kuppet i Myanmar. Du trenger javascript for å se video. her blir en 19 år gammel jente skutt i hodet av politiet. Hun er en av demonstrantene som protesterer mot kuppet i Myanmar.

En lege i hovedstaden Napyidaw sier det er skutt med skarp ammunisjon og at to personer er kritisk skadd, skriver NTB.

Militærjuntaen har lagt ned forbud mot demonstrasjoner i en rekke byer, og truer med å bruke makt mot folk som protesterer.

Juntaen har innført ett års unntakstilstand, før det ifølge dem skal holdes nyvalg.