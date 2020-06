Den russiske presidenten har stort sett oppholdt seg i sin residens utenfor Moskva under koronakrisen. Der har han ledet møter med regjeringen og andre ledere på videolink.

Men noen møter må finne sted ansikt til ansakt.

Moskva var særlig i begynnelsen av pandemien selve episenteret for smittespredning, og mye har blitt gjort og gjøres fortsatt for å hindre at det russiske statsoverhodet skal bli smittet.

Les mer: Moskva åpner opp: – Det har vært strengt, men riktig

– Ekstra hensyn til presidenten

Et russisk selskap har utviklet en spesiell tunnell eller dusj som sprayer desinfeksjonsmiddel over dem som skal møte president Putin.

PERSONLIG MØTE: President Putin delte nylig ut medaljer på et arrangement i Moskva. Alle han møter sjekkes for koronavirus. Foto: SPUTNIK

– To av disse apparatene er installert i Kreml, og to i residensen, sier presidentens talsmann Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået AP. Han påpeker at når det gjelder statsoverhodet, så kan ekstra forsiktighetsregler rettferdiggjøres.

GRUNDIG: De som skal besøke den russiske presidenten må sprayes med en spesiell væske fra tre sider.

I reklamevideoen fra den russiske produsenten «Motorteknologier», heter det at apparatet er beregnet på å behandle et stort antall mennesker, og at både yttertøy og åpne hudflater dusjes med et antiseptisk middel.

Det sies ingenting om eventuell svie i øynene for dem som sprayes i tunellen.

Apparatene ble installert etter at koronapandemien var i full gang. De som skal møte Putin blir også testet for koronasmitte.

Les også: Russiske restaurantansatte: – Ikke et strippeshow, vi krever å få jobbe igjen

Putin var nær ved å bli smittet

Før koronakrisen slo til for fullt i Russland, besøkte president Putin et spesialsykehus for smittsomme sykdommer i Moskva. Det skjedde den 23. mars.

NÆRE PÅ: Den 23. mars håndhilser president Putin på en lege i forbindelse med en omvisning på et sykehus. Etter få dager viste det seg at legen var smittet av korona. Foto: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin

Der håndhilste han på en av legene i forbindelse med en omvisning.

Om lag en ukes tid etterpå viste det seg at denne legen hadde blitt smittet av korona.

Hendelsen viste at det tok tid før presidenten og hans apparat forsto alvoret i situasjonen.

PERSONLIG MØTE: President Putin møtte nylig sjefen for det hemmelige politiet FSB. Foto: SPUTNIK / Reuters

Også Putins pressetalsmann, statsministeren og to ministre har blitt smittet.

Les også: Fryktar fleire korona-døde etter hetebølgje i Sibir

Store arrangementer for døra

Om en knapp uke, den 24. juni, skal den store militærparaden holdes i Moskva og flere andre steder for å markere at det er 75 år siden seieren over Nazi-Tyskland.

FARE FOR SMITTE?: I Moskva og flere andre byer skal det holdes militærparade den 24. juni til minne om seieren over Nazi-Tyskland for 75 år siden. her fra en øvelse med mange interesserte tilskuere. Foto: Alexander Zemlianichenko / Alexander Zemlianichenko

Den 1. juli skal det holdes en folkeavstemning over endringer i den russiske grunnloven.

Hovedpunktet her er at Putin får muligheten til å sitte to nye perioder som Russlands leder.

Teoretisk kan han dermed sitte til 2036.

Presidentens kritikere sier at smittefaren fortsatt er for stor i Russland til å sette i gang med arrangementer som gjør at store antall mennesker møter hverandre.

TETT PÅ: Vanskelig å holde avstand for soldatene som skal delta i militærparadene. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

I flerre uker har de offisielle tallene ligget på rundt 9000 nye smittede per døgn.

De siste dagene har antallet blitt noe mindre, i dag er det under 8000.