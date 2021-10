Like etter at Taliban tok over kontrollen i Afghanistan publiserte de bildet over til venstre. Det viser krigere fra Badri 313 Batallion som reiser Taliban-flagget mellom Afghanistans fjell. Til høyre er det originale fotografiet tatt av Joe Rosenthal fra Associated Press 23. mai 1945. Det viser seks amerikanske marineinfanterister som reiser det amerikanske flagget på fjellet Suribachi under slaget om Iwo Jima.