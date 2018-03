I lydloggen fra ulykken melder andre piloter at helikopteret lå opp ned i vannet før det sank.

Video viser at farkosten tippet over på siden raskt til tross for at det var utstyrt med nødutstyr som skulle holde det rett i vannet.

Dette utstyret er pongtonger festet til understellet. De kan blåses opp raskt dersom helikopteret må nødlande på vannet.

I videoen er det mulig å se dette utstyret som noe gult under helikopteret.

13 SEKUNDER: Det tar veldig kort tid etter sammenstøtet med vannet før helikopteret tipper over og begynner å synke. Det gule under helikopteret er nødutstyr som skal holde det flytende i vannet. Du trenger javascript for å se video. 13 SEKUNDER: Det tar veldig kort tid etter sammenstøtet med vannet før helikopteret tipper over og begynner å synke. Det gule under helikopteret er nødutstyr som skal holde det flytende i vannet.

På et diskusjonsforum for helikopterpiloter, blir det spekulert at noe gikk galt med nødutstyret.

– Den høye hastigheten helikopteret hadde da det traff vannet, kan ha ført til at putene på den ene siden kollapset, skriver en av brukerne på forumet.

Bilder tatt i dagslys viser at alle de seks pongtongene fortsatt er koblet til helikoptervraket, men at de virker lett kollapset på den ene siden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke trent for dette

Det at helikopteret snudd rundt og sank, har sannsynligvis gjort det veldig vanskelig for passasjerene.

En slik situasjon er noe helikopterpiloter får realistisk trening i, men normalt sett får ikke passasjerer en slik eksponering.

– For piloten, så kan det ha vært relativt enkelt å komme ut, skriver en av brukerne på forumet.

– For en som ikke er trent i dette, så ender dette dårlig de fleste ganger, skriver brukeren.

Låst fast

Fotografen Eric Adams melder på Twitter at han satt i det samme rommet som de forulykkede passasjerene da de ble fortalt om sikkerhetsrutinene i helikopteret.

Adams var på et annet helikopter fra det samme selskapet samtidig med ulykken. det var spesialturer for fotografer som ønsket å ta bilder uten at helikopterdøren var i veien.

– Jeg kan bekrefte at de hadde spesialseler uten hurtigutløsning, skriver Adams. I en tweet legger han ved bilder av det som skal være helikopteret før avgang.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selene har festepunkt i ryggen.

FANT BARE DØDE: En dykker fra brannvesenet blir spylt ren etter å ha vært ved helikopteret på bunnen av East River i New York City. Brannfolkene fortalte at de måtte bruke kniv for å få passasjerene løs fra selene. Foto: DARREN ORNITZ / Reuters

– De er vanskelig å fjerne på grunn av festepunktet, skriver Adams.

Politiet i New York melder at alle de omkomne passasjerene fortsatt var spent fast i sine seler da dykkerne kom fram til helikopteret.

– Selskapet orienterte før turen at de selene kunne kappes med kniv under en nødssituasjon, og at det var en kniv i helikopteret. De fortale ikke hvor kniven var, skriver Adams.

KANSKJE PASSASJERENE: Etterforskere fra NTSB ved flyvraket i ettermiddag. De skal finne ut om det var teknisk feil eller menneskelig svikt som gjorde at AS350 maskinen styrtet i New York. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Stoppet drivstoffet

CNN melder at piloten, Richard Vance tror han vet hvorfor helikopteret plutselig mistet motorkraften.

Han skal ha sagt at en av sekkene til passasjerene kan ha kommet bort i en nødhendel som slår av drivstofftilførselen til motoren.

Helikopteret var en Eurocopter AS350. Denne type helikopter har en meget god sikkerhetsstatistikk.

De amerikanske luftfartsmyndighetene undersøker nå hva som kan ha skjedd med helikopteret.