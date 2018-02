De blir beskyldt for å misbruke statusen sin som ofre. De har fått forklart at de er for unge til å forstå hvordan våpenlovene fungerer.

– Stol på meg, jeg forstår, sier Alfonso Caledron (16).

– Jeg var låst inne i et skap i fire timer. Jeg forstår hvordan det er å melde foreldrene mine og si «Hade. Jeg får kanskje aldri se dere igjen. Jeg elsker dere.»

Det er gått en uke siden massakren på Marjory Stoneman Douglas High School, der 17 mennesker ble drept og 13 såret.

Flere av elevene som overlevde har tatt til ordet for strengere våpenlover. Caledrons tale er en av flere som har gått viralt på sosiale medier.

Disse studenttalene må du se:

1: EMMA GONZALEZ (18)

– Jeg vet hvor mye penger Trump har tatt imot fra NRA, ropte Emma Gonzalez fra talerstolen, bare fire dager etter at hun opplevde sitt livs mareritt.

Bare på NRK Nyheters Facebook-side er talen sett 350.000 ganger.

EMMA GONZALES: 18-åringen tok et rasende oppgjør med presidenten og alle politikere med bånd til den mektige amerikanske våpenlobbyen under et protest-arrangement i Fort Lauderdale. Du trenger javascript for å se video. EMMA GONZALES: 18-åringen tok et rasende oppgjør med presidenten og alle politikere med bånd til den mektige amerikanske våpenlobbyen under et protest-arrangement i Fort Lauderdale.

2: ALFONSO CALEDRON (16)

16-åringen talte til lokale folkevalgte i Florida onsdag. Få dager etter skytingen, avslo disse politikerne et forslag om å stramme inn på våpenlovene i delstaten.

ALFONSO CALEDRON: 16-åringen sier han vil vie livet sitt til å stramme inn på våpenlovene, om det er det som må til. Du trenger javascript for å se video. ALFONSO CALEDRON: 16-åringen sier han vil vie livet sitt til å stramme inn på våpenlovene, om det er det som må til.

3: DELANEY TARR (17)

Studenten har plutselig fått tusenvis at følgere på Twitter og sier til Washington Post at hun for en uke siden stresset mest med å sette sammen restaurantanmeldelser til skoleavisa og velge ut ballkjole til skoleballet.

Onsdag talte Delaney Tarr til politikerne og ba om at det skal bli litt vanskeligere å gå inn i et hus med 130 dollar, og komme ut igjen med et automatvåpen:

4: SAMUEL ZEIF (18)

18-åringen Samuel Zeif mistet sin beste venn i skolemassakren. Onsdag møtte han presidenten i Det hvite hus.

I DET HVITE HUS: Samuel Zeif (18) var invitert til Det hvite hus onsdag og fikk snakke direkte til presidenten. Du trenger javascript for å se video. I DET HVITE HUS: Samuel Zeif (18) var invitert til Det hvite hus onsdag og fikk snakke direkte til presidenten.

