– Han het Vanja. Han var en god venn. Den gutten havnet aldri i trøbbel. Han var fornøyd med livet.

På en kafé i Butsja i Ukraina sitter fire ungdommer. Bildene av dem viser at det kunne vært en kafé hvor som helst i Europa. Det kunne vært ungdommer hvor som helst i Europa.

Men utenfor kafeen ligger Butsja – en forstad til Kyiv og åstedet for en massakre av ukrainske sivile tidligere i år. Og inne i kafeen skulle det vært fem ungdommer, ikke fire.

Det er Borgus Andrienko (16) som først forteller om Vanja. Deretter kaster Anna Zahapchenko (15), Sophia Rogova (15) og Anastasija Kaiolonska (15) seg på.

Borgus og Sophia på kafeen. For under ett år siden måtte Sophia gjemme seg flere uker i en kjeller mens russerne holdt Butsja. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

De vil alle minnes vennen som ikke er med dem lenger.

Sophia forteller han ble skutt og drept av russerne, før Anna legger til:

– Han var min klassekamerat og vår felles venn. Han døde på en heroisk måte. Han beskyttet sin yngre søster. En snikskytter skjøt ham, så vidt jeg vet.

Anna Zahapchenko forteller at vennen Vanja døde mens han forsøkte å beskytte sin lillesøster. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Ja, en snikskytter ved huset vårt, informerer Borgus.

De forteller alle om en glad gutt og gjentar igjen hvor fornøyd Vanja var med livet. De forteller om savn og vennens store hjerte.

– Han roet alle ned. Hvis noen var lei seg prøvde han alltid å hjelpe, spøke, si noe som fikk alle til å smile, sier Anna.

Les også: Ber innbyggjarar i Aust-Ukraina om å evakuere umiddelbart

Gjemte seg i kjeller i to uker

Butsja ble kjent verden over etter at russiske styrker trakk seg ut av områdene rundt Kyiv i starten av april. Likene av titalls mennesker i sivile klær ble funnet, noen av dem var bakbundet og skutt på kloss hold.

Ifølge ukrainske myndigheter ble nærmere 500 mennesker drept i drabantbyen.

Sønderskutte biler, utbombede hus og døde mennesker i gatene. Det var synet som møtte NRKs journalister da de kjørte inn i byen etter den russiske tilbaketrekkingen i april.

De første bildene fra Butsja etter russernes tilbaketrekking viste lik i gatene og store ødeleggelser. Du trenger javascript for å se video. De første bildene fra Butsja etter russernes tilbaketrekking viste lik i gatene og store ødeleggelser.

15-årige Sophia forteller at hun og familien oppholdt seg to uker i en kjeller etter at russerne rullet inn i Butsja i februar.

– Det var veldig skummelt. Vi satt der hele familien – to brødre på 21 og 23 år, mor og far. Min mor roet meg ned og alle var rolige bortsett fra meg og far. Det var skummelt og grusomt. Det er en vanskelig ting å oppleve.

Det har gått flere måneder etter at russerne trakk seg tilbake, men sporene etter dem er fortsatt synlige i Butsja. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Tror Butsja blir turisthovedstad

Byens innbyggere levde i skuddlinjen i flere uker, men de fire ungdommene er optimistiske med tanke på fremtiden.

– Jeg tror Butsja kommer til å bli enda bedre. Så fort krigen slutter, så kommer Ukraina til å bli mye bedre. Da kan vi bli hva vi vil. Vi er et fritt land, og vi ønsker denne friheten. Vi vil ikke at angriperne skal tenke at vi må adlyde dem, sier Sophia.

Anastasija Kaiolonska tror mange turister kommer til å besøke Butsja etter krigen for å lære om hva som skjedde i byen. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Anastasija Kaiolonska mener mange mennesker vil trekkes mot Butsja etter krigen for å lære om hva som har skjedd.

– Jeg tror vi kommer til å vinne. Det er logisk. Etter det vil det komme mange turister her. Alle kommer til å være interessert i hva som skjedde i Butsja, sier hun.

De andre er enige.

– Jeg tror Butsja kommer til å bli Ukrainas turist-hovedstad, for mye har skjedd her, sier Borgus.

– Men det er også Mariupol for eksempel, legger Anna til.

– Butsja, Mariupol, Izium, Nova Kakhovka, Bakhmut, Kharkiv... svarer Borgus.