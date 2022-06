De klarte seg gjennom det digitale nåløyet  

– Her i Thailand vil lærerne ofte at du skal løse oppgaver på en PC eller pad. Så skal du sette opp et livekamera på en annen dings hvor læreren kan se at det er du som gjør skolearbeidet, sier Palm.

Klokken er litt over 15. Fem ungdommer, alle 15 år, møter oss i sentrum av Bangkok. De har lagt bak seg to og et halvt år med pandemi. De er tilbake i fysiske klasserom. På ny skole. De kom seg gjennom det digitale nåløyet. Ikke alle gjorde det samme.

Munnbind er ennå påbudt, men snart kan de fem ungdommene på vei ned rulletrappen trolig ta farvel med pandemien. Foto: Fang Yongbin / NRK

– En venn av meg er egentlig flink på skolen. Han hadde PC og mobil, men hjemme hadde han ikke gode nok datapakker eller internettabonnement. Når nettet begynner å lugge så får du ikke levert raskt nok. Da begynner læreren automatisk å trekke poeng. Karakteren blir dårlig, sier Palm.

– Og i Thailand betyr karakterer mye, stemmer alle fem ungdommene i.

– Min venn ga opp, nesten med en gang, og sa at dette kommer jeg aldri til å klare, forteller Palm.

Ikke alle er like

Unges erfaringer verden over under pandemien, ligner. Smittebølger. Stengte skoler. Skoler som åpner igjen. Inn og ut av digitale klasserom.

Så er det noen ulikheter. Og de ulikhetene har de fem ungdommene jeg møter blitt mer klar over.

– I landsbyen der jeg bodde, var det mange som kanskje kun hadde én mobil. Da er det ikke lett. Mobil-internett og bredbånd er heller ikke godt bygget ut.

– Regjeringen kunne gjort mer. De kunne ha opprettet gratis internett på offentlige plasser i nærmiljøet. Da kunne de som ikke hadde internett fulgt den digitale undervisningen der. De kunne ha delt ut padder og PC-er til de som ikke hadde, sier Focus.

I gang på ny skole og snart kan Focus, Flow og Palm kanskje også kaste munnbindene etter to og et halvt år med pandemi. Foto: Fang Yongbin / NRK

Nye i byen

Fire av de fem er helt nye i Bangkok. Warisara med kallenavnet Focus, Natthanicha med kallenavnet Aurngaoey, Suphitcha med kallenavnet Flow, Pattanan med kallenavnet Palm. Som alle i Thailand har de lange innfløkte navn som gjør at de bruker korte kallenavn.

I Thailand starter skoleåret omtrent samtidig med regntiden i mai. Det er bare tre uker siden de flyttet hit fra nordøst i landet for å gå på skole. Hjemstedet er mellom fire og sju timers kjøretur unna.

Nå regntiden kommer til Bangkok kommer også skolestart og nye passasjerer som byens Sky Train hver dag frakter til og fra skolen. Foto: Fang Yongbin / NRK

Kantapich, med kallenavnet Data, er den eneste av de fem som er fra Bangkok.

De går alle på Triamudom videregående skole, en offentlig skole, men en av de vanskeligste å komme inn på i hele Thailand. Hit søker egentlig kun de flinkeste seg. Av 10.000 søkere er det 1000 som kommer inn hvert år.

De fire innflytterne er overveldet av megabyen og sitt nye liv.

– Hva er annerledes, spør jeg.

– Sivilisasjon! De enorme kjøpesentrene. Hjemme ser jeg rett ut på en åker. Nå skal jeg leve alene i denne store byen, sier Focus.

Hun deler rom i et gjestehus med venner.

Offisielt bor 10 millioner av Thailands 70 millioner innbyggere i Bangkok. Uoffisielt er tallet noen millioner høyere. Elven Chao Phraya slynger seg gjennom byen. Den knytter Bangkok til havet. Den bringer vann til Thailands mest fruktbare rismarker. Et nettverk av kanaler springer ut fra eleven og renner på tvers av Bangkok.

Ut fra byens lengste gater stikker mindre sidegater. En kanal kalles khlong. En sidegate kalles soi. Khlonger og soier knytter Bangkok sammen i nettverk som fra gammelt av har båret byen.

Løftet seg over byens problemer

Bangkok har vokst raskere enn noen byplanlegger har klart å henge med på. Salgsbodene på fortauene er for mange. Trafikken nær umulig å regulere.

Da alt ble for mye, hevet byen seg ganske bokstavelig over problemene som ikke lot seg løse. I stedet for å gyve løs på den umulige oppgaven å grave ned en T-bane i sentrum, bygget de Bangkok Sky Train. En metro som beveger seg i konstruksjoner som minner om romerske akvedukter støpt i blankpolert betong.

Bane over vei. Lag på lag med trafikk i Bangkok. Foto: Fang Yongbin / NRK

De mest eksklusive skyskraperne, kontorbyggene og kjøpesentrene har egne innganger rett inn fra stasjonene til Bangkok Sky Train, noen etasjer over gateplan.

Ut fra stasjonen på Siam Square og inn på kjøpesenteret Siam One er det en jevn strøm av små klynger med skoleungdom. Siam Square er et knutepunkt.

De unge sitter på alle juice- og kaffebarene, men de henger ikke. Kanskje litt, men ikke først og fremst. De fleste er her for å treffe privatlærerne sine som skal gi dem ekstraundervisning.

Lenger bak i kjøpesentrene er det egne kafeer hvor kundene utelukkende er skoleungdom. De har pulter og små rom elevene kan leie til privattimene.

En av kafeene med pulter og små puggerom til leie for skoleelever i Bangkok. Foto: Philip Lote / NRK

Dagene kan bli lange.

– Noen ganger 2–3 timer med skolearbeid og ekstratimer, sier Flow.

– Heller 3–5, sier Palm.

– Noen ganger hele kvelden og hele natten, sier Aurngaoey.

Palm forteller at hans foreldre bruker 30.000 bhat, eller 10.000 kroner, i måneden på privattimer bare på ham. Ingen av vennene reagerer på beløpet.

I Thailand er gjennomsnittsinntekten i en husstand 27.000 bhat i måneden.

Føler presset hver eneste dag

Ingen av disse fem har noen spesielt velstående bakgrunn. Alle er fra familier hvor begge foreldrene jobber.

– Føler dere et press fra familien når dere vet at foreldrene deres jobber så hardt for at dere skal lykkes, spør jeg.

– Ja, hver eneste dag, svarer alle i kor, de sukker og ler.

Selv her, litt høyere opp, utenfor en kaffebar i en høy svalgang gjennom det moderne betongbygget ca. 100 meter fra stasjonen til Bangkok Skytrain, føler vi partikkel-forurensingen.

Lenge før pandemien gispet Bangkok mer og mer etter luft. Og luft handler ikke bare om frihet fra munnbind og nedstenginger, reduksjon av luftforurensing og trafikk-kork.

Tett med folk på et marked en ettermiddag i Bangkok. Foto: Fang Yongbin / NRK

Politisk oksygen

Bangkok er en by som trenger politisk oksygen. Når Bangkok nå våkner fra pandemien, er det også en by i et land på vei vekk fra militærstyre. Blant mange innbyggere i Thailand er det en følelse av at de lever med en utmattet politisk ledelse som ikke har mer å gi, åtte år etter at de kuppet makten.

Da 15-åringene kom til Bangkok i mai, landet de midt i innspurten av valget på ny guvernør i byen. Det første frie valget i Thailand siden kuppet i 2014. Om de fikk det med seg?

– Det var umulig ikke å legge merke til det. Valgplakatene var over alt. Vi snublet over dem, sier Palm.

Til neste år skal det være nasjonalt valg. Jeg spør om demokrati er viktig for dem.

– Demokrati kan flytte Thailand fremover, sier Focus.

– Vi må ha mer frihet til å ytre oss. Da kan vi få ideer til å skape noe nytt.

Data, gutten fra Bangkok, den som sier minst, legger sjenansen til side.

– Demokrati gjør at jeg kan lytte og lære om hva alle mener. Thailand trenger mer diskusjon, sier den stilleste i gruppen.

Det er ikke bare å finne tilbake til den gamle normalen. Thailand skal få fart på en økonomi drevet av turisme og tjenester samtidig som krigen i Ukraina fører til økte priser på drivstoff, mat og strøm.

Et militært og politisk kappløp mellom Kina og USA spisser seg. Det å vinne både Beijing og Washingtons gunst kommer ikke til å være en enkel oppgave fremover.

– Jeg opplever at Kina og USA ikke vil forstå hverandre. Noen ganger virker det som om de misforstår hverandre med vilje, sier Flow.

Det er en litt uventet spiss analyse fra jenta som til nå mest har snakket positivt og ubekymret om hva hun selv vil få til.

I løpet av praten slår det meg: Disse unges fremtid handler ikke så mye om hva de skal oppnå eller bære på sine skuldre. De handler om alt de skal balansere.

– Min bestefar er kinesisk. I Thailand kan du ikke se noen vei uten å se noe som er kinesisk, sier Palm.

Av de fem rundt bordet har tre kinesiske besteforeldre. De grenene av deres familier kom til Thailand tiår og århundrer før dagens globale rivalisering.

– Det er feil at Thailand alltid skal være nøytralt. Jeg er blitt mer klar over at ganske mange land ikke tar side i krigen i Ukraina, men ikke å stå opp mot volden, det er ikke riktig, sier Aurngaoey.

Dette er deres verden på vei ut av pandemien. Stor og liten på samme tid, men i begge tilfeller nær.

De to gutta, Data og Palm, er klare på én ting. De klarer ikke en ny nedstengning. Sist ble de reddet av privattimer. Det går ikke en gang til, sier Palm.

– Karakterene mine vil gå rett ned. Det ville blitt dataspilling.

Uavhengig om det blir mer pandemi eller ikke, så er det noe Thailand bare må fikse, og det er skolesystemet, sier Aurngaoey. Jeg skal egentlig til å reise meg å gå, men de fem holder meg igjen.

Å si det de hadde på hjertet tok lengre tid enn tiden de brukte på å drikke hver is kaffe is-latte. Foto: Fang Yongbin / NRK

Det er noe jeg må forstå, sier ungdommene som alle har landet en plass på en av landets beste videregående skoler.

– Hvert år er det 100.000 unge som faller ut av skolen i Thailand fordi de ikke har råd til å fullføre, sier Focus.

– Det er galt at de eneste som kan vinne kampen for utdanning, er de som har råd til mobiler, PC-er, datapakker og privattimer, sier Aurngaoey, Focus og Palm.

Så får jeg lov til å gå.