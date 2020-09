Natt til onsdag går den første presidentdebatten av stabelen, og millioner av mennesker både i og utenfor USA kommer til å følge med. Debattene har blitt en institusjon i amerikansk politikk. Bare Super Bowl-finalen i amerikansk fotball har flere TV-seere.

Siden den første TV-sendte debatten i 1960, har flaue tabber, raske replikker og uvanlig kroppsspråk blitt husket i mange år etterpå. Noen av debattene har endret valgkampen, andre har blitt legendariske.

Her er noen av debattøyeblikkene som har satt spor i amerikansk politikk:

1. Svettet seg gjennom debatten

I 1960 møttes republikaneren Richard Nixon og demokraten John F. Kennedy til debatt. Nixon svettet mye og ville heller ikke ha sminke eller pudder på, så svettedråpene ble svært så tydelige for de 70 millionene amerikanere som så på.

HETT: Richard Nixon svettet voldsomt under debatten med John F. Kennedy i 1960. Han takket nei til sminke og så langt eldre ut enn sin motkandidat. Foto: AP

Kennedy framsto som ung og frisk sammenliknet med en svettende og ukomfortabel Nixon. Kennedy vant valget. (Både Kennedy og Nixon ble blant USAs mest kjente presidenter. Kennedy ble skutt og drept i 1963, mens Richard Nixon gikk av etter Watergate-skandalen i 1974.)

2. «En flause som ble hørt verden rundt»

Under debatten i 1976 dummet Gerald Ford seg ut ved å slå fast at «det ikke er noen Sovjet-dominans i Øst-Europa».

FORD: Hevdet Sovjetunionen ikke dominerte Øst-Europa.

Dette var midt under den kalde krigen, da Europa var delt i to og Øst-Europa unektelig var under russisk dominans. Time Magazine kalte utsagnet «en flause som ble hørt verden rundt». Ford tapte valget til demokraten Jimmy Carter.

3. – Ingen god magefølelse

I 1988 ble demokratenes presidentkandidat Michael Dukakis spurt om sin motstand mot dødsstraff. Ville han også vært mot dødsstraff hvis noen voldtok og drepte hans egen kone, Kitty? En nøktern Dukakis svarte ja, og ramset opp politikk og statistikk.

Det var ikke svaret her som var feil, men den helt følelsesløse responsen på spørsmålet om Kitty, kona, hadde blitt drept, som skapte reaksjoner.

– Denne debatten minnet oss på at mange velgere ikke ser etter et svar, men en magefølelse. Og her ga ikke Dukakis velgerne noen god magefølelse, sier Chuck Todd i NBC News. Republikaneren George W. H. vant valget i 88.

4. «Du er ingen Jack Kennedy!»

I 1988 er det visepresidentdebatten som blir husket, for én replikk. Republikaneren Dan Quayle sammenliknet egen erfaring med den ikoniske John F. Kennedys erfaring. Han fikk tydelig svar fra sin motstander Lloyd Bentson: «Jeg jobbet med Jack Kennedy. Jeg kjente Jack Kennedy. Jack Kennedy var en venn av meg. Senator, du er ingen Jack Kennedy!»

INGEN JACK KENNEDY: En av de mest kjente replikkene i debatthistorien.

– Dette er trolig den mest resolutte avfeiing i presidentdebattenes historie, sier professor Alan Schroeder ved Northeastern University til NRK.

5. Råd: Ikke se på klokka

I 1992 så daværende president George W.H. Bush på klokka under debatten med demokraten Bill Clinton og den uavhengige Ross Perot.

HVA ER KLOKKA?: George H.W. Bush titter på klokka. Ross Perot i bakgrunnen. Foto: Ron Edmonds / AP

Bush ga velgerne et inntrykk av at han helst ikke ville være der og snakke til dem. Bill Clinton vant valget for demokratene.

6. «Hvem er jeg?»

«Hvem er jeg? Hva gjør jeg her?»

Åpningstalen til James Stockdale, visepresidentkandidat for Ross Perot, som stilte som uavhengig kandidat i 1992, ble fort ikonisk.

De fleste kandidater vet svaret på nettopp det. Perot fikk nesten 20 millioner stemmer, men vant ingen delstater.

7. Truende kroppsspråk

I 2016 ble videoen av den høye Donald Trump som går frem og tilbake bak ryggen til Hillary Clinton under debatten, mye delt. Mange, blant dem Clinton selv, oppfattet Trumps kroppsspråk som truende.

PS! Den aller første TV-sendte presidentdebatten ble avholdt i 1956, men ingen av presidentkandidatene stilte. I stedet var det to kvinner som debatterte: Tidligere førstedame Eleanor Roosevelt på vegne av demokraten Adlai Stevenson. Senator Margaret Chase Smith førte ordet på vegne av president Dwight Eisenhower.

