De første sandfaste passasjerene på vei hjem til Norge

Etter det NRK kjenner til, skal et fly fra Norwegian ha lettet fra Gran Canaria med kurs for Norge. Flyet skal være fullt av passasjerer som de siste dagene har vært sandfaste på Kanariøyene.

Det er ventet at flyet lander på Gardermoen flyplass klokken ett natt til tirsdag.

Også SAS er i ferd med å hente passasjerer hjem.

– Nå er vi i ferd med å boarde fly som står på Las Palmas for å få nordmenn, svensker og dansker hjem. Vi har hatt tre fly til inspeksjon i dag, det er flyene som har vært gjennom stormen. To er friskmeldt og ett er i ferd med å bli friskmeldt. Nå håper vi at vi fortløpende får folk hjem, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til NRK.

Tekniske undersøkelser og ekstra fly

Tidligere på dagen mandag jobbet Norwegian og SAS med å sette opp ekstrafly, og å foreta sikkerhetssjekk av de flyene som har stått på bakken gjennom sandstormen som har rammet ferieøyene utenfor vestkysten av Afrika.

Norwegian informerte også om at de ville leie inn et jumbojet, og sette inn ett av sine langdistansefly for å avhjelpe situasjonen.

I en pressemelding fra SAS informerte flyselskapet at også de setter opp ekstrafly. I pressemeldingen stod det blant annet:

«(Ekstraflyet, red.anm.) tar med passasjerer fra København til Gran Canaria (LPA) og returnerer deretter med 262 passasjerer til Oslo (OSL). Dette tar av fra LPA i løpet av sen ettermiddag/kveld. De som skal med dette flyet, får SMS fra SAS.»

Ventetiden kan være over

16 år gamle Magnus Halse har ventet sammen mor, far og søster i over to døgn på å komme seg hjem fra Gran Canaria.

I dag fikk de endelig beskjed om at de skal få fly.

– Vi sjekket ut av hotellet klokka 12 mandag fordi vi trodde vi skulle fly på ettermiddagen. Så fikk vi beskjed om at flyet var utsatt til klokka 8 tirsdag morgen.

Da snudde familien og dro tilbake til hotellet, men da var det ikke noe ledige rom der. Men så fikk de en ny beskjed:

– Mens vi lette etter et hotel med ledig rom fikk vi beskjed om at flyet skulle gå klokka 1 i natt.

Familien på fire tilbrakte natten lørdag til søndag på ett rom.

– Da måtte to ligge på gulvet, mens to fikk seg en seng. Neste natt fikk vi heldigvis ett rom til, så da fikk alle en seng å sove i, forteller han.

Nå gleder han seg til å komme hjem.

- Jeg er ganske lei av å sitte fast her.