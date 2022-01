De første flybildene av skadene i Tonga

Overvåkningsfly fra New Zealand og Australia kunne i går endelig fly for å skaffe seg oversikt over skadeomfanget etter vulkanutbruddet og den påfølgende tsunamien i Tonga.

Utbruddet varte i åtte minutter og sendte en sky av gass, aske og røyk flere kilometer opp i luften lørdag.

De nye bildene viser at land, trær og bygninger er dekket med aske.

Bygninger kollapset

Nyhetsbyrået AP melder at bare to hus står igjen på den lavtliggende øya Mango. De andre bygningene har kollapset.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) sa i natt norsk tid at et nødsignal ble fanget opp fra Mango.

Øya huser mer enn 30 personer, ifølge folketellingstall fra Tonga. De har ikke lykkes med å få kontakt med folk på øyene.

Øya Mango tatt før vulkanutbruddet. Foto: Wikimedia commons / Picasa

Bekymret

Satellittbilder som er analysert av FN viser lignende scener i Kolomotua, Tongatupu og andre øyer.

OCHA uttrykker særlig bekymring for øyene Mango og Fonoi etter at overvåkingsfly har sett vesentlige materielle skader fra lørdagens vulkanutbrudd.

To personer er så langt bekreftet omkommet etter vulkanutbruddet.

Redd for smitte fra hjelpearbeidere

Tongas nestleder for oppdraget i Australia, Curtis Tu'ihalangingie, sier Tonga er bekymret for at hjelpeleveranser skal spre korona til den koronafrie øystaten.

Kun ett smittetilfelle er registrert i Tonga i oktober i fjor.

– Vi ønsker ikke å bringe inn en ny bølge – en tsunami av covid-19, sier Tu'ihalangingie til nyhetsbyrået Reuters.

All hjelp som sendes til Tonga må settes i karantene, og det er sannsynligvis ingen utenlandske hjelpearbeidere som får lov til å lande, sier han.

Det bor litt over 100.000 personer i Tonga. Tonga har stengt grensene siden koronapandemien startet.

Store skader

FN melder om betydelige skader langs strendene på vestsiden av Tongas hovedøy Tongatapu.

På Tongas internasjonale flyplass, Fua'amotu ser rullebanen ut til å ha blitt oversvømt. Andre satellittbilder viser at flom har kommet inn flere hundre meter fra kystlinjen.

Flyfoto av Nomuka, en liten øy i sør, viser land og trær belagt med aske.

Foto: AUSTRALIAN DEPT OF DEFENCE / Reuters

Under vulkanutbruddet kunne et sonisk smell høres så langt unna som til Alaska og utbruddet utløste en tsunami på 1,2 meter.

Telefonlinjer ble kuttet og vannforsyninger er forurenset.

Videoer som ble delt på sosiale medier etter utbruddet lørdag viste folk som løp mot høyere terreng da de meterhøye bølgene traff kystområdene og tok seg innover i landet.

Det var umulig å sende overvåkingsfly til Tonga i helgen på grunn av tykk aske.