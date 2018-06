De drepte og sårede som ble skutt i Malmö mandag kveld, hører til kriminelle gjenger

En eller flere gjerningsmenn skal ha skutt med skytevåpen, som tidligere har blitt omtalt som automatvåpen, mot en døgnåpen internettkafe midt i Malmö sentrum mandag kveld.

Tre menn på 19, 27 og 29 år ble drept, mens ytterligere en er alvorlig skadet og to skal være lettere såret.

Politiet fikk melding om skyting 2015 mandag kveld, som var raskt på stedet. Politistasjonen i Malmö ligger rundt hundre meter fra internettkafeen, der skytingen fant sted. Det skal ha vært mye folk ute i gatene og det skal ha blitt kaos.

Politiet i Malmö holdt tirsdag formiddag en pressekonferanse. Der kom det frem at de ikke ville bekrefte hva slags våpen som skal ha vært brukt.

– Vi kan ikke bekrefte at det er et automatvåpen som skal være brukt, sa operasjonsleder Niklas Kirschhoff, på pressekonferansen.

Politiet i Malmö har gjennom natt til tirsdag hatt tekniske undersøkelser på stedet, og blant annet snakket med den nærmeste lokalbefolkningen for å samle inn så mye informasjon som mulig.

– Vi har gjort funn på stedet, men vi vil ikke opplyse hva slags funn vi har gjort. Det av hensyn til etterforskningen, opplyste Niklas Kirschhoff.

Politiet i Malmö ser på skytingen som fant sted mandag kveld som svært alvorlig. Foto: Johan Nilsson/tt / NTB scanpix

Ingen skal være pågrepet i forbindelse med skytingen.

Men ifølge politiet søker de i områder med blant annet helikopter. Det har gått rykter om politiet har etterlyst en mørk bil, men dette vil heller ikke politiet bekrefte. De ønsker ikke at en farge på en bil kan sette begrensninger på at vitner som kan ha sett noe før eller etter hendelsen melder seg.

– Vi ønsker å få inn alle tips vi kan, sa Niklas Kirschhoff.

Kriminelle gjenger

Politiet kaller det for en isolert hendelse, som er rettet mot spesielle personer eller miljø og ikke mot allmennheten. De har gjort forhør i løpet av natten, og fortsetter med det utover dagen.

– Det vi vet er at det er et rask hendelsesforløp, sa operasjonsleder Niklas Kirschhoff.

Politiet opplyser at de ikke har noen mistenkte, men at alle som er innblandet i skytingen tilhører kriminelle gjenger.

– Samtlige som er innblandet er kjente av politiet, sa politimesteren i Malmö, Stefan Sintéus på pressekonferansen.

Det skal ifølge politiet pågå tre eller fire gjengkonflikter i Malmö, og skytingen skal være relatert til dette, skriver Aftonbladet.

Et vitne som bor i området forteller til Aftonbladet at han hørte 15–20 skudd fra et våpen mandag kveld.

Hylsene etter et våpenet ligger på bakken, noen av skuddene har gått rett gjennom vindu og inn på internettkafeen. Totalt ble seks personer truffet, tre døde på sykehus og tre andre er såret.

– Det er beklagelig at så mange unge mennesker mister livet, det er også beklagelig at så mange familier nå har sønner som er mordere, uttalte politimester i Malmö, Stefan Sintéus på pressekonferansen.

